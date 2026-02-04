Сегодня, 4 февраля, на заседании Жогорку Кенеша торага Нурланбек Тургунбек уулу сказал о необходимости взаимного уважения между ветвями государственной власти, отметив ключевую роль парламента в обеспечении устойчивого развития государства.

«Критика депутатов — путь, который никому не приносит пользу. Депутат является представителем народа и наделен правом публично высказывать позицию избирателей, озвучивать их проблемы и поднимать важные вопросы. Мы поддерживаем исполнительную власть во всех вопросах и принимаем необходимые законопроекты. В то же время исполнительная власть должна с уважением относиться и к парламенту», — сказал торага.

Нурланбек Тургунбек уулу особо подчеркнул, что общей целью всех ветвей власти является укрепление единства в государстве и обеспечение благополучия народа.

«Поэтому я верю, что исполнительная власть сделает соответствующие выводы из прозвучавших высказываний. Парламент никогда не должен восприниматься как формальное место без права голоса. Парламент всегда занимал и будет занимать достойное место в системе государственной власти», — добавил он.

Отметим, что ранее выступил руководитель депутатской группы «Мекенчил» Кундузбек Сулайманов, который ответил на критику в адрес депутатского корпуса. В своем выступлении он подчеркнул, что депутаты лишь указывают на выявленные недостатки в работе исполнительных органов власти с целью последующего повышения эффективности их работы.