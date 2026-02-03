Президент Садыр Жапаров во время встречи с гражданами в госпредприятии «Унаа» заявил, что в стране завершена практика, когда водительские удостоверения можно было «купить» через знакомых. По его словам, внедрение искусственного интеллекта полностью исключило человеческий фактор при сдаче экзаменов.

Глава государства отметил, что сегодня в Кыргызстане работают 275 частных автошкол, и именно в них большинство водителей проходят обучение: «Кто добросовестно учится, тот сдает экзамен с первого или третьего раза. Но есть и такие, кто приходит двадцать раз и не может пройти. Раньше такие люди все равно покупали права через знакомых. Сейчас это невозможно — искусственный интеллект никого не пропустит».

Садыр Жапаров подчеркнул, что реформа в системе «Унаа» проводится ради безопасности будущих поколений: «Мы не должны жить одним днем. Нужно строить страну, в которой законность и безопасность будут главными для наших детей, внуков и правнуков».

Президент добавил, что прежняя система долгое время оставалась очагом коррупции — через подкуп экзаменаторов, продажу результатов и «ускоренные» схемы получения документов. По его словам, теперь любые попытки повлиять на экзамен исключены.