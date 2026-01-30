23:01
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Власть

В кабмине Кыргызстана подвели итоги 2025 года

В «Ынтымак Ордо» прошло заседание кабмина под председательством Адылбека Касымалиева.

По данным пресс-службы кабинета министров, на нем обсудили поправки, вносимые в законопроект об электроэнергии.

«Цель проекта — развивать возобновляемые источники энергии. Это позволит привлекать в страну крупных инвесторов. В частности, предлагается увеличить предельную мощность объектов, построенных с использованием ВИЭ, с 30 до 50 мегаватт», — говорится в сообщении.

Адылбек Касымалиев сообщил, что распоряжением кабмина утверждена методика оценки уровня исполнения плана действий. Она будет проводиться ежегодно.

«Проделано много хорошей работы, однако по объективным и субъективным причинам есть и невыполненные задачи. Наша цель — не выставление оценок, а полная и качественная реализация Национальной программы развития государства через план действий кабмина. Только при наличии строгой исполнительской дисциплины мы сможем ускорить социально-экономическое развитие и повысить благосостояние нашего народа», — отметил он.

Следует добавить, что в рамках Плана действий кабмина на 2025 год реализованы крупные мероприятия. Оценка деятельности государственных органов проводилась на основе 292 мероприятий. При этом осуществлялись мониторинг и анализ хода выполнения работ в областях промышленности и производства, агропромышленного комплекса, транспорта, энергетики, цифровизации, инвестиций, строительства, а также в социальной сфере.
Ссылка: https://24.kg/vlast/360036/
просмотров: 283
Версия для печати
Материалы по теме
В КР обсуждают новые требования к безопасности пищевой продукции и импорту
Кыргызстан и Казахстан согласовали радиочастоты на границе
Кабмин резко снизил цену на тонировку: теперь от 35 до 75 тысяч сомов
Кабмин предлагает присваивать иностранцам ПИН прямо на границе
Каждый третий должен заниматься спортом: кабмин КР объявил амбициозный план
Кабмин меняет бюджетные правила: программный подход и контроль эффективности
Ботсад НАН КР получит новые ставки и больше денег: кабмин одобрил изменения
Медвузы обяжут работать по госфраншизе: в Кыргызстане меняют правила обучения
Кабмин назначил ответственного за утилизацию пестицидов и токсичных отходов
В Кыргызстане могут появиться 10 новых сел
Популярные новости
Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до&nbsp;12&nbsp;лет Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до 12 лет
В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще В Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще
Еще один представитель Кыргызстана будет работать в&nbsp;руководстве ЕЭК Еще один представитель Кыргызстана будет работать в руководстве ЕЭК
Садыру Жапарову представили возможности новой налоговой системы &laquo;Салык Кузот&raquo; Садыру Жапарову представили возможности новой налоговой системы «Салык Кузот»
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на&nbsp;горнолыжные курорты BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на горнолыжные курорты
30 января, пятница
22:41
Бишкекчан приглашают на концерт органной музыки Бишкекчан приглашают на концерт органной музыки
22:32
В Бишкеке произошел пожар в здании завода
22:26
Дочь Толомуша Океева выпустила книгу о фильме отца
22:00
В кабмине Кыргызстана подвели итоги 2025 года
21:43
В Астане проходят Дни кыргызского кино