В кабмине Кыргызстана подвели итоги 2025 года

В «Ынтымак Ордо» прошло заседание кабмина под председательством Адылбека Касымалиева.

По данным пресс-службы кабинета министров, на нем обсудили поправки, вносимые в законопроект об электроэнергии.

«Цель проекта — развивать возобновляемые источники энергии. Это позволит привлекать в страну крупных инвесторов. В частности, предлагается увеличить предельную мощность объектов, построенных с использованием ВИЭ, с 30 до 50 мегаватт», — говорится в сообщении.

Адылбек Касымалиев сообщил, что распоряжением кабмина утверждена методика оценки уровня исполнения плана действий. Она будет проводиться ежегодно.

«Проделано много хорошей работы, однако по объективным и субъективным причинам есть и невыполненные задачи. Наша цель — не выставление оценок, а полная и качественная реализация Национальной программы развития государства через план действий кабмина. Только при наличии строгой исполнительской дисциплины мы сможем ускорить социально-экономическое развитие и повысить благосостояние нашего народа», — отметил он.

Следует добавить, что в рамках Плана действий кабмина на 2025 год реализованы крупные мероприятия. Оценка деятельности государственных органов проводилась на основе 292 мероприятий. При этом осуществлялись мониторинг и анализ хода выполнения работ в областях промышленности и производства, агропромышленного комплекса, транспорта, энергетики, цифровизации, инвестиций, строительства, а также в социальной сфере.