В ГКНБ состоялось заседание коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности за 2025 год. Совещание прошло под председательством главы ведомства Камчыбека Ташиева.

Фото ГКНБ. Глава госкомитета Камчыбек Ташиев

В обсуждении участвовали руководители центральных, линейных и территориальных подразделений спецслужб.

В своем выступлении Камчыбек Ташиев отметил, что органы нацбезопасности продемонстрировали высокие показатели по обеспечению государственной и общественной безопасности, пресечению угроз правопорядку, а также по противодействию организованной преступности.

Особый акцент сделан на борьбу с коррупцией в государственных органах. Глава ГКНБ подчеркнул, что очищение госструктур от коррупционных элементов и выявление противоправной деятельности должностных лиц остаются ключевыми приоритетами государственной политики. Работа ведется системно и последовательно.

По данным коллегии, за последние пять лет по итогам антикоррупционных мероприятий и оперативно-следственных действий в доход государства возмещено 352 миллиарда сомов (примерно $4,14 миллиарда). Сумма включает финансовые активы, недвижимость, земельные участки и иное имущество.

Все средства перечислены на специальный счет Стабилизационного фонда президента и расходуются исключительно по распоряжению главы государства — на социальные проекты, развитие инфраструктуры и повышение качества жизни граждан.

Камчыбек Ташиев отметил, что в 2026 году работа по обеспечению национальной безопасности и борьбе с коррупцией будет продолжена на усиленном уровне с акцентом на институциональное укрепление и прозрачность государственных процессов.