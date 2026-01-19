19:34
В Кыргызстане вводят «государственное задание» в сфере госзакупок

Комитет Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции на заседании одобрил в трех чтениях законопроект «О внесении изменений в Закон «О государственных закупках».

Как сообщил министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков, документ направлен на эффективное и рациональное использование средств республиканского и местных бюджетов, а также на оптимизацию и упрощение процедур госзакупок.

Одним из ключевых нововведений становится внедрение понятия государственного задания в сфере госзакупок для выполнения важных и стратегических задач. Предлагается, что такое задание будет реализовываться путем заключения гражданско-правовой сделки между госзаказчиком и исполнителем.

Отмечается, что механизм государственного задания позволит ускорить реализацию приоритетных проектов и снизить административные издержки при осуществлении закупочных процедур.

Напомним, Закон «О государственных закупках» принят в 2022-м. В последние годы власти неоднократно заявляли о необходимости реформирования системы госзакупок из-за затянутости процедур, высокой бюрократической нагрузки и срывов сроков реализации госпрограмм.

Ранее кабинет министров предлагал расширить возможности прямых закупок и сократить количество обязательных тендерных процедур, особенно при реализации стратегических и социально значимых проектов.
