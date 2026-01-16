Посол Ирана в Пакистане заявил, что Дональд Трамп обещал не атаковать его страну

Посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам заявил, что Дональд Трамп обещал не атаковать его страну. Его слова приводит пакистанская газета Dawn.

Фото Reuters. Посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам заявил, что Дональд Трамп обещал не атаковать его страну

Отмечается, что дипломат заявил о полученном сигнале — американский президент «не стремится к военному конфликту с Ираном», но просит Тегеран не действовать против интересов Вашингтона на Ближнем Востоке.

При этом газета The Wall Street Journal ранее написала, что США могут нанести удары по Ирану ракетами Tomahawk, которые будут выпущены с эсминцев, уже направленных в регион.

Сам Дональд Трамп отметил — «им сообщили, что убийства в Иране прекратились, казней не будет».

«Нам сообщили, что убийства в Иране прекращаются. Они прекращены, прекращаются. И никаких планов по казням — казни или казням — нет. Так мне сообщили, и у меня есть хорошие источники. Мы это выясним. Я уверен, что, если это все-таки произойдет, мы все будем очень расстроены, и вы тоже будете очень расстроены. Но мне только что передали информацию о том, что убийства остановлены, что казни остановлены. Они не собираются проводить казнь, о которой многие говорили последние пару дней. Сегодня должен был быть день казни», — заявил он.

На вопрос о том, означает ли это, что Белый дом больше не рассматривает вариант военных действий против Ирана, лидер Соединенных Штатов ответил: «Мы будем наблюдать за процессом, но мы получили очень хорошее заявление от людей, которые в курсе происходящего».

Ранее Reuters сообщил, что ожидаются удары США по Ирану в течение 24 часов.

По данным правозащитников, число погибших иранцев при протестах может превышать 12 тысяч человек.

Госдеп предложил гражданам Штатов и государств-союзников покинуть Иран.

По последним сведениям, акции протеста зафиксированы в 585 локациях в 186 городах (31 провинция) Ирана, а число задержанных превышает десятки тысяч.

Противовоздушная оборона Ирана приведена в состояние повышенной готовности.

Напомним, в стране неделю нет интернета. Власти также отключили мобильную связь. Массовые митинги, вызванные экономическим кризисом и девальвацией местной валюты, продолжаются с конца декабря 2025 года.