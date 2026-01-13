Мопеды и ДТП с тяжкими последствиями: МВД предлагает изменения в законы

Министерство внутренних дел предлагает внести поправки в ряд кодексов для ужесточения наказания за совершение ДТП.

Как сообщил заместитель главы МВД Октябрь Урмамбетов на заседании Комитета Жогорку Кенеша по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции, речь в том числе идет о усилении ответственности лиц, управляющих транспортными средствами под воздействием алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ.

Так, законопроектом предлагаются следующие нормы:

в случае совершения ДТП с тяжкими последствиями — один или несколько погибших — исключается возможность освобождения от уголовной ответственности по примирению сторон;

ДТП, совершенное пьяным водителем, будет наказываться более длительными сроками лишения свободы;

исключается возможность применения пробации к лицам, осужденным за нарушения ПДД с тяжкими последствиями, совершенными в состоянии опьянения;

лишение права на управление транспортными средствами может применяться судом как дополнительная мера наказания. Вводится правовой механизм исполнения с указанием сроков, порядка изъятия удостоверения, его хранения и возврата после окончания срока лишения;

за управление транспортным средством в состоянии опьянения увеличивается срок ареста с 7 до 20 суток;

усиливается ответственность за превышение средней скорости движения в зоне действия камер фото и видеофиксации и отказ от прохождения медицинского освидетельствования;

предлагается приравнять мопеды к механическим транспортным средствам и ввести их регистрацию. Управлять мопедами граждане смогут при наличии водительского удостоверения на право управления мопедом подкатегории «А1».

Октябрь Урмамбетов добавил, что правоохранительными органами проводится широкая профилактическая работа среди населения для предотвращения ДТП. Ежегодно вводятся изменения в законы, однако ДТП все еще происходят. Замминистра отметил, что в прошлом году в результате аварий погиб 881 человек, среди которых 120 несовершеннолетних.

По итогам обсуждения члены комитета одобрили законопроект в первом чтении.

