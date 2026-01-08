12:35
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Власть

США прекращают участие в 66 международных организациях.Трамп подписал документ

Президент США Дональд Трамп подписал документ, согласно которому Соединенные Штаты прекращают финансирование и участие в 66 международных организациях. В их числе 31 структура Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом информирует Белый дом.

«Многие из этих организаций продвигают радикальную климатическую политику, глобальное управление и идеологические программы, противоречащие суверенитету и экономической мощи США», — говорится в сообщении.

Список организаций в публикации Белого дома не указан. Но отмечается, что американские налогоплательщики «потратили миллиарды» на финансирование международных организаций, «получив при этом незначительную отдачу».

Пресс-служба Белого дома напомнила, что после начала второго президентского срока Дональда Трампа США ранее вышли из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Парижского соглашения по климату, Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).
Ссылка: https://24.kg/vlast/357216/
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
Рак шейки матки убивает каждые две минуты: ВОЗ верит в победу над болезнью
Совет безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации вокруг Венесуэлы
Глава Колумбии предложил провести срочное заседание ООН по ситуации в Венесуэле
ООН призывает в 2026 году защитить детей от ужасов войны
США выделят $2 миллиарда на гуманитарную деятельность ООН
Новогодние праздники. В ООН призывают минимизировать отходы
Как другая планета. Кыргызстанец о жизни в Папуа — Новой Гвинее и работе в ООН
Каждая третья смерть от травм в Европе и Центральной Азии связана с алкоголем
Кому гран-при? Названы итоги фестиваля документальных фильмов о правах человека
Новое соглашение ООН по грузоперевозкам сделает мировую торговлю более гибкой
Популярные новости
Камчыбек Ташиев совершает паломничество в&nbsp;Мекке&nbsp;&mdash; соцсети Камчыбек Ташиев совершает паломничество в Мекке — соцсети
Как Садыр Жапаров пришел к&nbsp;власти: вышла первая серия документального проекта Как Садыр Жапаров пришел к власти: вышла первая серия документального проекта
Старший сын лидера Чечни Рамзана Кадырова стал замглавы правительства республики Старший сын лидера Чечни Рамзана Кадырова стал замглавы правительства республики
Ситуация в&nbsp;Венесуэле. Реакция мирового сообщества на&nbsp;захват Николаса Мадуро Ситуация в Венесуэле. Реакция мирового сообщества на захват Николаса Мадуро
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
8 января, четверг
12:25
США прекращают участие в 66 международных организациях.Трамп подписал документ США прекращают участие в 66 международных организациях....
12:00
По следу надежды: как собаки-спасатели ищут людей в Кыргызстане
11:32
МВД КР предупреждает о росте риска квартирных краж в новогодние каникулы
11:28
Министерство культуры Кыргызстана разрабатывает законопроект о блогерах
11:09
В США застрелили жительницу Миннеаполиса в ходе рейда по нелегальным мигрантам