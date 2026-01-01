Камчыбек Ташиев передал 34 автомобиля медикам Джалал-Абадской области

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев передал 34 автомобиля сотрудникам Национального центра охраны материнства и детства имени Алиймы Ташиевой в Джалал-Абадской области. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По словам председателя спецслужб, труд медицинских работников, заботящихся о здоровье матерей и детей, всегда заслуживает уважения и поддержки.

Он напомнил, что по поручению президента Садыра Жапарова с 1 апреля заработную плату медработников повысят на 100 процентов.

Отмечается, что транспорт передан для исполнения поручения главы государства и поддержки медицинского сообщества.

Камчыбек Ташиев также заявил об усилении борьбы с коррупцией с 1 января и призвал медиков не требовать незаконных денежных средств, соблюдать профессиональную этику и честно служить народу.

Сегодня в этом центре родились 20 детей — 12 девочек и 8 мальчиков.