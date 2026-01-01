19:14
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Власть

Камчыбек Ташиев передал 34 автомобиля медикам Джалал-Абадской области

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев передал 34 автомобиля сотрудникам Национального центра охраны материнства и детства имени Алиймы Ташиевой в Джалал-Абадской области. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По словам председателя спецслужб, труд медицинских работников, заботящихся о здоровье матерей и детей, всегда заслуживает уважения и поддержки.

Он напомнил, что по поручению президента Садыра Жапарова с 1 апреля заработную плату медработников повысят на 100 процентов.

Отмечается, что транспорт передан для исполнения поручения главы государства и поддержки медицинского сообщества.

Камчыбек Ташиев также заявил об усилении борьбы с коррупцией с 1 января и призвал медиков не требовать незаконных денежных средств, соблюдать профессиональную этику и честно служить народу.

Сегодня в этом центре родились 20 детей — 12 девочек и 8 мальчиков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/356910/
просмотров: 455
Версия для печати
Материалы по теме
Глава ГКНБ проинспектировал пограничный пункт «Бек-Абад»
В новогодние праздники усилены междугородние пассажирские перевозки
Камчыбек Ташиев: ГКНБ собрал материалы на ряд судей, скоро примем меры
По поручению Камчыбека Ташиева прошла встреча с сыном убитой в Бишкеке женщины
Президент КР выделил роль Камчыбека Ташиева в решении пограничных вопросов
Камчыбек Ташиев: Из-за борьбы с коррупцией я лишился 70 процентов друзей и родни
Камчыбек Ташиев: До конца 2026 года хотим свести коррупцию в КР до минимума
За пять лет борьбы с коррупцией государству возвращены 300 миллиардов сомов
Глава ГКНБ направит комиссию в Тонский район для расследования жалоб жителей
Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в Кыргызстане
Популярные новости
Президент утвердил изменения в&nbsp;военную форму сотрудников ГКНБ Президент утвердил изменения в военную форму сотрудников ГКНБ
Камчыбек Ташиев потребовал от&nbsp;китайской компании выучить кыргызский язык Камчыбек Ташиев потребовал от китайской компании выучить кыргызский язык
Мирное урегулирование в&nbsp;Украине. Трамп прокомментировал встречу с&nbsp;Зеленским Мирное урегулирование в Украине. Трамп прокомментировал встречу с Зеленским
Как Садыр Жапаров поздравлял кыргызстанцев с&nbsp;Новым годом Как Садыр Жапаров поздравлял кыргызстанцев с Новым годом
Бизнес
Цифры и&nbsp;не&nbsp;только: Umai Group о&nbsp;главных итогах уходящего года Цифры и не только: Umai Group о главных итогах уходящего года
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения: кинотеатры, концерты и&nbsp;шоу BAKAI дарит кешбэк 5 процентов на развлечения: кинотеатры, концерты и шоу
От&nbsp;внутреннего рынка к&nbsp;региону: как вырос МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) за&nbsp;один год От внутреннего рынка к региону: как вырос МПЦ («Элкарт») за один год
Как Beeline объединял и&nbsp;вдохновлял людей в&nbsp;2025 году Как Beeline объединял и вдохновлял людей в 2025 году
1 января, четверг
18:47
Минтранс: Все перевалы в Кыргызстане открыты для движения транспорта Минтранс: Все перевалы в Кыргызстане открыты для движен...
18:06
Камчыбек Ташиев передал 34 автомобиля медикам Джалал-Абадской области
17:54
Глава ГКНБ проинспектировал пограничный пункт «Бек-Абад»
17:11
Прогноз ожидаемых важных событий на год опубликовала газета Financial Times
16:32
Трамп выводит Нацгвардию из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда