Самый молодой депутат ЖК не стыдится того, что он «сын самсышника»

25-летний депутат нового созыва Жогорку Кенеша Бекмырза Чолпонбай уулу заявил пресс-службе парламента — он не стыдится того, что «сын самсышника».

Так он отреагировал на комментарии в социальных сетях о том, что в ЖК прошли не интеллигенты, а сын человека, у которого есть бизнес по продаже самс.

«Я, наоборот, горжусь этим. Мои родители не коррупционеры, в казну страны не залезали, никогда ничего не воровали. Все заработали своим честным трудом. Мне дали правильное воспитание и образование, чтобы я работал ради народа», — прокомментировал Бекмырза Чолпонбай уулу.