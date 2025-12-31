10:18
USD 87.42
EUR 102.87
RUB 1.12
Власть

Самый молодой депутат ЖК не стыдится того, что он «сын самсышника»

25-летний депутат нового созыва Жогорку Кенеша Бекмырза Чолпонбай уулу заявил пресс-службе парламента — он не стыдится того, что «сын самсышника».

Так он отреагировал на комментарии в социальных сетях о том, что в ЖК прошли не интеллигенты, а сын человека, у которого есть бизнес по продаже самс.

«Я, наоборот, горжусь этим. Мои родители не коррупционеры, в казну страны не залезали, никогда ничего не воровали. Все заработали своим честным трудом. Мне дали правильное воспитание и образование, чтобы я работал ради народа», — прокомментировал Бекмырза Чолпонбай уулу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/356770/
просмотров: 269
Версия для печати
Материалы по теме
Парламент Кыргызстана принял республиканский бюджет на 2026 год
В парламенте обсудили проекты, направленные на улучшение дорог города Ош
Депутат призвал разобраться с ситуацией на месторождении в Чычкане
Нурланбек Тургунбек уулу вновь стал спикером Жогорку Кенеша
Депутат Улукбек Карыбек уулу смог принести присягу лишь с третьей попытки
Состоялось открытие первой сессии нового состава Жогорку Кенеша
Два депутата Бишкекского городского кенеша сложили свои полномочия
В Бишкекском горкенеше могут появиться два новых депутата
Садыр Жапаров встретился со спикером Национальной Ассамблеи Пакистана
Выборы в ЖК. Жители города Ош рассказали, чего ждут от нового парламента
Популярные новости
Садыр Жапаров ознакомился с&nbsp;работой завода по&nbsp;производству кормов для рыб Садыр Жапаров ознакомился с работой завода по производству кормов для рыб
Камчыбек Ташиев потребовал от&nbsp;китайской компании выучить кыргызский язык Камчыбек Ташиев потребовал от китайской компании выучить кыргызский язык
Мирное урегулирование в&nbsp;Украине. Трамп прокомментировал встречу с&nbsp;Зеленским Мирное урегулирование в Украине. Трамп прокомментировал встречу с Зеленским
Президент утвердил изменения в&nbsp;военную форму сотрудников ГКНБ Президент утвердил изменения в военную форму сотрудников ГКНБ
Бизнес
От&nbsp;внутреннего рынка к&nbsp;региону: как вырос МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) за&nbsp;один год От внутреннего рынка к региону: как вырос МПЦ («Элкарт») за один год
Как Beeline объединял и&nbsp;вдохновлял людей в&nbsp;2025 году Как Beeline объединял и вдохновлял людей в 2025 году
Simbank повысил ставки по&nbsp;депозитам до&nbsp;16,5 процента годовых Simbank повысил ставки по депозитам до 16,5 процента годовых
Новогодний график работы O!Store Новогодний график работы O!Store
31 декабря, среда
10:16
Таможня принесла бюджету Кыргызстана более 156 миллиардов сомов Таможня принесла бюджету Кыргызстана более 156 миллиард...
10:06
Самый молодой депутат ЖК не стыдится того, что он «сын самсышника»
10:01
В Бишкеке к поискам упавших в канал граждан привлекли 150 человек
10:00
Сколько стоит Новый год. Как изменились цены на оливье и селедку под шубой
09:58
УПСМ Бишкека начало мероприятие по соблюдению ПДД с Православного храма