17:21
USD 87.41
EUR 103.01
RUB 1.12
Власть

Рывок до 2030: кабмин утвердил масштабный план с ростом ВВП до $30 миллиардов

Кабинет министров  утвердил План мероприятий до 2030 года. Соответствующее решение подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Документ разработан для реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2030 года, утвержденной указом президента. План охватывает ключевые направления социально-экономического развития страны и включает около 900 мероприятий. Согласно документу, Кыргызстан ставит перед собой амбициозные цели.

В их числе — обеспечение среднегодового реального роста ВВП на уровне 8 процентов, достижение объема валового внутреннего продукта не менее $30 миллиардов и увеличение ВВП на душу населения до $4 тысяч 500.

Также планируется вхождение страны в топ-30 государств по показателям достижения Целей устойчивого развития и улучшение позиций в рейтинге индекса человеческого развития на 10 пунктов.

В Национальной программе определены четыре ключевых вектора развития: индустриализация, формирование регионального хаба, развитие сельского хозяйства и туризма, а также зеленая энергетика.

В рамках индустриализации предусмотрено создание национального фонда индустриального развития, запуск пилотных промышленных кластеров, развитие технопарков и инновационных центров, а также внедрение механизмов льготного кредитования для предприятий, инвестирующих в энергоэффективные технологии.

Направление «региональный хаб» включает масштабные инфраструктурные проекты, среди них:

  • модернизация автодорог и пунктов пропуска «Торугарт» и «Иркештам»;
  • строительство международной автотрассы Барскоон — Учтурфан — Аксу;
  • завершение железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан;
  • запуск новых логистических и торгово-индустриальных комплексов.

В сфере сельского хозяйства и туризма план предусматривает развитие предприятий полного цикла в животноводстве, расширение органического земледелия, строительство агрологистических центров, цифровизацию управления водными ресурсами и развитие туристических кластеров с учетом экотуризма, медицинского и спортивного туризма.

Отдельный блок посвящен зеленой энергетике. В нем заложены проекты по строительству и запуску крупных и малых ГЭС, развитию энергетических каскадов, строительству и модернизации линий электропередачи и подстанций, а также обновлению действующих гидроэлектростанций.

В кабмине отмечают, что реализация утвержденного Плана мероприятий позволит обеспечить устойчивый экономический рост, повысить качество жизни населения и достичь стратегических ориентиров развития страны до 2030 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/356704/
просмотров: 119
Версия для печати
Материалы по теме
В КР изменили правила приема и отбора кадров в правоохранительных органах
Кыргызстан официально вышел из межправсовета по нефти и газу
Изменены правила назначения сотрудников в сфере водоснабжения
Кабмин изменил подход к размещению временно свободных бюджетных средств
В КР определен перечень госорганов, где родственникам разрешено работать вместе
Кабмин утвердил порядок использования имен героев эпоса «Манас»
Адылбек Касымалиев передал Минсельхозу 44 служебных автомобиля
Опасные курсы возьмут под контроль: кабмин ввел лицензирование допобразования
Власти предлагают утвердить единые правила для судов аксакалов
Экспорт минеральных удобрений из Кыргызстана могут временно запретить
Популярные новости
Садыр Жапаров ознакомился с&nbsp;работой завода по&nbsp;производству кормов для рыб Садыр Жапаров ознакомился с работой завода по производству кормов для рыб
В&nbsp;Жогорку Кенеш внесен законопроект о&nbsp;тишине: Новый год выведут из-под запрета В Жогорку Кенеш внесен законопроект о тишине: Новый год выведут из-под запрета
Садыр Жапаров о&nbsp;СИЗО: Я&nbsp;сам сидел почти 4,5 года&nbsp;&mdash; и&nbsp;не&nbsp;жаловался Садыр Жапаров о СИЗО: Я сам сидел почти 4,5 года — и не жаловался
Мирное урегулирование в&nbsp;Украине. Трамп прокомментировал встречу с&nbsp;Зеленским Мирное урегулирование в Украине. Трамп прокомментировал встречу с Зеленским
Бизнес
Как Beeline объединял и&nbsp;вдохновлял людей в&nbsp;2025 году Как Beeline объединял и вдохновлял людей в 2025 году
Simbank повысил ставки по&nbsp;депозитам до&nbsp;16,5 процента годовых Simbank повысил ставки по депозитам до 16,5 процента годовых
Новогодний график работы O!Store Новогодний график работы O!Store
Итоги 2025&nbsp;года: MEGA фиксирует исторический максимум по&nbsp;доходам Итоги 2025 года: MEGA фиксирует исторический максимум по доходам
30 декабря, вторник
17:10
Рывок до 2030: кабмин утвердил масштабный план с ростом ВВП до $30 миллиардов Рывок до 2030: кабмин утвердил масштабный план с ростом...
17:09
В КР изменили правила приема и отбора кадров в правоохранительных органах
17:05
Президент отменил все указы о пилотной административно-территориальной реформе
16:59
В Кыргызстане искусственный интеллект внедрят в налоговые проверки в 2026 году
16:59
Ночной рейд: в Бишкеке за рулем грузовика оказался несовершеннолетний