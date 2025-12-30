В КР определен перечень госорганов, где родственникам разрешено работать вместе

Кабинет министров утвердил перечень государственных и муниципальных организаций, в которых допускается совместная работа родственников. Соответствующее постановление принято во исполнение норм Трудового кодекса.

Согласно документу, утвержден конкретный список учреждений, где запрет на совместную работу близких родственников не применяется.

Одновременно кабмин признал утратившим силу постановление правительства от 16 августа 2005 года № 372, которое ранее регулировало данный вопрос.

В кабинете министров отмечают, что обновление перечня направлено на приведение нормативных актов в соответствие с действующим трудовым законодательством и актуальной структурой государственных и муниципальных органов.

Постановление вступает в силу по истечении десяти дней.