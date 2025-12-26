Кабмин уточнил порядок выплат экс-сотрудникам военных судов

Кабинет министров внес изменения в постановление о вопросах, связанных с ликвидацией военных судов Кыргызстана. Решение принято для обеспечения социальных прав военнослужащих, ранее проходивших службу в них.

Согласно документу, должностные оклады бывших сотрудников военных судов, которые получают пенсию в соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении военнослужащих», приравниваются к аналогичным должностям в системе Министерства обороны.

Речь о руководителях финансово-хозяйственных подразделений, канцелярий, старших секретарях судебных заседаний, водителях и других категориях сотрудников. Для них установлено соответствие тарифным разрядам и должностным окладам военнослужащих Минобороны — от офицерского состава до сержантов и рядовых контрактной службы.

Финансирование и практическую реализацию изменений поручено Министерству финансов и Министерству обороны.