Депутат выступила против отмены лицензирования розничной продажи алкоголя

Депутат Гуля Кожокулова сегодня на пленарном заседании Жогорку Кенеша выступила против отмены лицензирования розничной реализации алкогольной продукции, указав на возможные негативные последствия такого решения.

В ответ председатель Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов сказал, что предлагаемая норма направлена на обеспечение прослеживаемости оборота алкогольной продукции и ее выведение из тени.

Свою позицию также озвучила нардеп Жылдыз Садырбаева. По ее словам, при внесении изменений в Налоговый кодекс необходимо проводить разъяснительную работу по применению налогового законодательства. Она подчеркнула, что частые поправки формируют неблагоприятную среду для бизнеса.

Обсуждение велось в рамках рассмотрения проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере налогообложения, социального страхования и неналоговых доходов».

Напомним, в рамках законопроекта предлагается отменить лицензирование розничной реализации алкогольной продукции. Инициатива является частью политики по сокращению избыточных лицензий и разрешительных процедур для бизнеса и обсуждается в контексте изменений налогового законодательства на 2026 год.

Данная норма также увязывается с концепцией так называемой регуляторной гильотины, согласно которой госорганы должны обосновывать необходимость сохранения каждой лицензии, в противном случае она подлежит отмене. Ожидается, что такой подход позволит снизить административную нагрузку на предпринимателей.
