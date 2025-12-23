08:49
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Власть

Власти обещают в ближайшее время решить проблемы легпрома

В легкой промышленности действительно существуют затруднения, при этом имеются и факторы, которые не зависят от Государственной налоговой службы. Об этом заявил председатель ГНС Алмамбет Шыкмаматов, отвечая на вопрос депутата Жумабека Салымбекова на совместном заседании комитетов Жогорку Кенеша.

По его словам, все знают, что в этом вопросе есть обстоятельства, не зависящие от налоговой службы.

«В частности, российская сторона усиливает контроль на границе. Этот вопрос находится под личным контролем президента. Пока нет возможности открыто озвучить все детали, однако есть уверенность, что этот вопрос будет решен в положительном ключе», — сообщил председатель ГНС.

Читайте по теме
Президент России заявил о «черном импорте» как причине очередей фур на границе

Алмамбет Шыкмаматов добавил, что в настоящее время вопросы рассматриваются в комплексном порядке.

Напомним, президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с большими очередями из грузовиков, скопившихся на границе России и Казахстана. Он заявил, что поручил организовать выборочные проверки на дорогах, в результате которых выяснилось, что значительное число грузовиков пересекает границу совсем без документов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/355731/
просмотров: 1528
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане 128 тысяч человек работают в легкой промышленности
Некоторые товары в России с 1 марта 2025 года подлежат обязательной маркировке
В Италии прошла выставка легкой промышленности Кыргызстана
Кыргызстан готов сотрудничать с тюменским бизнесом в легкой промышленности
Кабмин определил легкую промышленность как приоритетную
Предприятиям легкой промышленности кабмин обещает льготные кредиты
Сегодня День работника легкой промышленности. Поздравление Садыра Жапарова
Швейники пожаловались премьеру на трудности. Он обещал помочь
Популярные новости
В&nbsp;Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого В Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого
Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со&nbsp;стороны ГКНБ и&nbsp;силовых структур Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со стороны ГКНБ и силовых структур
Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в&nbsp;2026 году Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в 2026 году
Владимир Зеленский отказался проводить выборы на&nbsp;утраченных территориях Владимир Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях
Бизнес
Beeline зажигает &laquo;Новогодний огонек&raquo; по&nbsp;всей стране Beeline зажигает «Новогодний огонек» по всей стране
Совет директоров ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; внес изменения в&nbsp;состав правления Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления
От&nbsp;веры к&nbsp;доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы От веры к доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы
Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на&nbsp;оборудование от&nbsp;MEGA Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на оборудование от MEGA
24 декабря, среда
08:48
Дональд Трамп пригласил лидеров Казахстана и Узбекистана на саммит G20 в США Дональд Трамп пригласил лидеров Казахстана и Узбекистан...
08:29
Бывшего милиционера подозревают в убийстве жены. Он задержан
08:13
В авиакатастрофе над Турцией разбился начальник Генштаба армии Ливии
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
23 декабря, вторник
23:38
Xiaomi создала ИИ-ассистента Mi Chat, который мощнее ChatGPT
23:05
Пользователи Telegram и WhatsApp подали иск в суд против Роскомнадзора
22:43
Депутат Эрулан Кокулов задержал милиционера, управлявшего авто без госномеров
22:26
В Кыргызстане установили цены на внутренние авиаперевозки. Они ниже рыночных
22:03
WhatsApp намерен «бороться» за своих пользователей в России