В Кыргызстане 128 тысяч человек работают в легкой промышленности

Ежегодно 8 июня в Кыргызстане отмечается День работников легкой промышленности — важной отрасли экономики, несмотря на ее небольшой вклад в ВВП (около 1 процента).

По данным Национального статистического комитета, в 2024-м в текстильном и швейном производстве работали около 200 предприятий и почти 3 тысячи индивидуальных предпринимателей, обеспечивая занятость свыше 128 тысяч человек.

Основные предприятия сосредоточены в Чуйской области, Бишкеке и Оше. За прошлый год произведены более 18 миллионов женских и 5 миллионов мужских предметов одежды, 12 миллионов пар чулочно-носочных изделий, 4 миллиона пар обуви и другие товары. Общий объем продукции отрасли составил 20,5 миллиарда сомов, что на 15 процентов больше показателей 2023-го.

Кроме массового производства, развиваются малые предприятия, сохраняющие традиционные кыргызские ремесла: производство ширдаков, туш-кийизов, национальной одежды и сувениров. В 2024 году они выпустили 34 тысячи национальных ковров и 54 тысячи единиц национальной одежды.