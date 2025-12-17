12:08
Власть

Депутат Улукбек Карыбек уулу смог принести присягу лишь с третьей попытки

Депутат Улукбек Карыбек уулу смог принести присягу лишь с третьей попытки. Он начал говорить заученный текст присяги, но в один момент забыл его и лишь после двух последующих попыток смог прочитать всю речь.

Кроме того, депутаты Болот Ибрагимов, Гульнара Акимбаева в начале своей присяги забыли положить руку на Конституцию страны. И лишь потом провели процедуру как положено.

Напомним, что в настоящее время 87 депутатов дают присягу в парламенте. На первом заседании присутствуют президент КР Садыр Жапаров и все члены кабмина.
