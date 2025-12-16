10:59
Власть

Адылбек Касымалиев: В госорганах ввели ограничения на корпоративы и подарки

Фото кабмина. Адылбек Касымалиев: В госорганах ввели ограничения на корпоративы и подарки руководителям

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев сообщил о введении ограничений на новогодние корпоративы в государственных органах и получение руководителями подарков от подчиненных.

По его словам, в предыдущие годы в министерствах и ведомствах традиционно проводили новогодние корпоративы, которые в отдельных случаях сопровождались излишними расходами. Кроме того, сотрудники нередко вынужденно собирали подарки для руководителей.

«Учитывая эти обстоятельства, в этом году мы ввели ограничения на новогодние корпоративы и получение государственными руководителями ценных подарков от сотрудников и подчиненных», — отметил Адылбек Касымалиев.

Он подчеркнул ,что некоторые руководители неверно истолковали данное решение и стали запрещать новогодние мероприятия для детей.

«Хочу особо отметить, что ограничения касаются исключительно государственных органов и новогодних корпоративов. Детские праздники запрещать нельзя. Новый год — это особенный праздник, который ребята ждут целый год. Не нужно лишать их этой радости», — заявил глава кабмина.

Он призвал руководителей на местах четко разграничивать корпоративы для сотрудников и праздничные события для детей, не допуская формального и чрезмерного подхода к введенным ограничениям.
