15:05
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Власть

Кабмин изменил правила определения сроков учебного года в вузах и колледжах

Кабинет министров Кыргызской Республики внес изменения в постановление, регулирующее нормативные правовые акты в сфере профессионального высшего и среднего образования. Соответствующее решение принято в целях оптимального определения продолжительности учебного года.

Согласно изменениям, начало учебного года в организациях профессионального высшего и послевузовского образования будет устанавливать уполномоченный государственный орган. Продолжительность обучения, сроки его завершения, недельная учебная нагрузка, экзаменационные сессии, каникулы и виды практики будут определяться учебными планами в соответствии с государственными образовательными стандартами. Продолжительность академического часа может составлять от 40 до 50 минут и закрепляется в уставе учебного заведения.

Аналогичные изменения внесены и в правила для организаций профессионального среднего образования. Теперь начало учебного года в колледжах также определяется уполномоченным органом с учетом учебного плана и формы обучения по конкретной специальности. При этом в течение учебного года студентам должны предоставляться каникулы не менее двух раз общей продолжительностью не менее десяти недель, включая не менее двух недель в зимний период.

Постановление вступает в силу через десять дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/354340/
просмотров: 83
Версия для печати
Материалы по теме
Как удержать кыргызстанцев дома: кабмин разработал план занятости до 2030 года
В КР создадут фонд для регулярной поддержки этнических кыргызов из Афганистана
В Кыргызстане обновили Единый реестр правонарушений
Кабмин отменил ряд устаревших решений по зарплате и трудовым книжкам
Помощь пострадавшим при ЧС пересмотрят: проект кабмина вынесли на обсуждение
В Кыргызстане расширили основания для приостановки работы бизнеса при проверках
Кыргызстан получил исключительные права на бренд «Всемирные игры кочевников»
Для участников рынка ценных бумаг вводят новые требования к капиталу
Кыргызстан и Азербайджан укрепляют экономическое и гуманитарное сотрудничество
Кабмин изменил правила проведения конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года»
Популярные новости
Камчыбек Ташиев: Никакого спектакля&nbsp;&mdash; нужно выходить к&nbsp;людям и&nbsp;решать проблемы Камчыбек Ташиев: Никакого спектакля — нужно выходить к людям и решать проблемы
Меняется система сдачи экзаменов на&nbsp;водительские права. Создана рабочая группа Меняется система сдачи экзаменов на водительские права. Создана рабочая группа
Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и&nbsp;расширить проспект Чуй Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и расширить проспект Чуй
Главе Налоговой службы присвоено высшее специальное звание Главе Налоговой службы присвоено высшее специальное звание
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
13 декабря, суббота
15:00
Кабмин изменил правила определения сроков учебного года в вузах и колледжах Кабмин изменил правила определения сроков учебного года...
14:44
Как удержать кыргызстанцев дома: кабмин разработал план занятости до 2030 года
14:41
157 заявлений и арест основателя: в Бишкеке разоблачили финансовую пирамиду
14:35
В Оше открыли памятник Кокум бию и благоустроили зону отдыха
14:34
Страны ЦА создают региональную платформу для развития местного самоуправления