Кабмин отменил ряд устаревших решений по зарплате и трудовым книжкам

Кабинет министров Кыргызстана признал утратившим силу ряд ранее принятых правительственных постановлений, касающихся регулирования оплаты труда и ведения трудовых книжек. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Решение принято в целях систематизации законодательства и приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующими нормами. В частности, отменены документы, утвержденные с 1999 по 2012 год, включая правила расчета средней заработной платы, перечни дополнительных выплат, а также положения о формах трудовых книжек и порядке их ведения.

Всего признаны утратившими силу десять правительственных решений и отдельные пункты постановлений, которые на сегодня утратили актуальность.

Согласно документу, постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.