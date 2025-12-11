Дональд Трамп дал старт программе иммиграционных «золотых карт»

«Золотая карта» Дональда Трампа, о которой американский президент впервые упомянул в начале года, — это иммиграционная виза в США. Ее могут получить те, кто готов продемонстрировать, что принесет стране «существенную пользу». Об этом говорится на официальном сайте программы, пишет ВВС News.

Карта предоставит покупателям «прямой путь к гражданству для всех квалифицированных и проверенных лиц».

Программа обещает получение вида на жительство в Соединенных Штатах в «рекордно сжатые сроки» и потребует внесения платы в размере $1 миллиона. Это является «доказательством того, что человек принесет существенную пользу США», говорится на сайте программы.