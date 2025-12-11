19:07
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.11
Власть

Дональд Трамп дал старт программе иммиграционных «золотых карт»

«Золотая карта» Дональда Трампа, о которой американский президент впервые упомянул в начале года, — это иммиграционная виза в США. Ее могут получить те, кто готов продемонстрировать, что принесет стране «существенную пользу». Об этом говорится на официальном сайте программы, пишет ВВС News.

Карта предоставит покупателям «прямой путь к гражданству для всех квалифицированных и проверенных лиц».

Программа обещает получение вида на жительство в Соединенных Штатах в «рекордно сжатые сроки» и потребует внесения платы в размере $1 миллиона. Это является «доказательством того, что человек принесет существенную пользу США», говорится на сайте программы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/354272/
просмотров: 218
Версия для печати
Материалы по теме
Главные ошибки при подаче на иммиграционные визы. Советы юриста из США
Эксперт из США расскажет, как бизнесменам из КР выйти на американский рынок
МИД Кыргызстана предупреждает граждан о новых мерах США по иммиграции
Калининград напоминает Бишкек. Кыргызстанка Екатерина Светачева о жизни в России
Вы планируете переехать за границу и куда именно? Мнения кыргызстанцев
Кыргызстанец о том, почему в Германии устроиться на работу проще, чем в России
Популярные новости
Old Bishkek: Камчыбек Ташиев поручил Нариману Тюлееву снести лишний этаж Old Bishkek: Камчыбек Ташиев поручил Нариману Тюлееву снести лишний этаж
Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и&nbsp;расширить проспект Чуй Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и расширить проспект Чуй
Почему родственники ненавидят Камчыбека Ташиева Почему родственники ненавидят Камчыбека Ташиева
Кабмин КР&nbsp;выносит на&nbsp;обсуждение новые тарифы на&nbsp;электроэнергию до&nbsp;2030 года Кабмин КР выносит на обсуждение новые тарифы на электроэнергию до 2030 года
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
Red Petroleum и&nbsp;Chevrolet запускают грандиозную акцию &laquo;Путь к&nbsp;мечте&raquo; Red Petroleum и Chevrolet запускают грандиозную акцию «Путь к мечте»
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25&nbsp;процентов на&nbsp;ОСАГО до&nbsp;конца года Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года
Праздник к&nbsp;нам приходит! &laquo;Умай Групп&raquo; дарит 200 тысяч сомов Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
11 декабря, четверг
19:01
Меняется система сдачи экзаменов на водительские права. Создана рабочая группа Меняется система сдачи экзаменов на водительские права....
18:44
Дональд Трамп дал старт программе иммиграционных «золотых карт»
18:21
Никаких наличных. В Узбекистане вводят жесткие ограничения на покупки
18:08
Когда и сколько будут отдыхать кыргызстанцы в 2026 году: график выходных
18:05
Фестиваль документальных фильмов о правах человека пройдет в Бишкеке