Власть

Камчыбек Ташиев: Коррупция зарождается в государственных органах

Коррупция зарождается не среди обычных граждан, а в государственных органах. Об этом глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил в интервью местному СМИ.

По его словам, коррупция возникает во время распределения и использования бюджетных средств.

«Последние пять лет мы посвятили решению приграничных вопросов с Узбекистаном и Таджикистаном. В конце 2024 года мы усилили борьбу с коррупцией. Привлекли к ответственности множество воров и коррупционеров, конфисковали их имущество в пользу государства. Но люди стали задавать вопросы: «Почему вы задерживаете коррупционеров, но через какое-то время они снова гуляют на свободе?» Помню случай, мы задержали одного из бывших премьер-министров. На каком-то мероприятии этот человек оказался рядом со мной. Я чувствовал себя очень неудобно», — рассказал глава ГКНБ.

Да, мы конфисковали его заводы и фабрики в пользу государства. Но, когда этот человек оказался рядом со мной, мне кусок в горло не лез. Да, мы его задержали, но он оплатил штраф и оказался на свободе.

Камчыбек Ташиев

Он добавил, что таких людей не мало. Их задерживают, они платят штраф — и их выпускают.

«На свободе они берутся за старое. И тогда мы решили принимать жесткие меры. Начали с того, что внесли изменения в большие законы, посвященные борьбе с коррупцией. Теперь, даже если подозреваемый признал вину, возместил ущерб и сотрудничал со следствием, он должен отсидеть в тюрьме половину назначенного законом срока. За коррупцию сейчас предусмотрено 12 лет заключения, а значит, шесть лет он обязан провести в тюрьме», — отметил председатель спецслужб.

Он уточнил, что родственники коррупционера не смогут занимать государственные должности.

«Эти поправки в законы вступили в силу 21 января 2025 года. То есть те, кого заподозрят в коррупции, после этой даты будут привлечены к ответственности уже в более жестких условиях. Ни один преступник не избежит наказания и окажется в тюрьме», — подытожил Камчыбек Ташиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/353977/
просмотров: 229
