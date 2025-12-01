Кто может стать депутатом. Предварительный состав нового созыва Жогорку Кенеша

В 10.00 по бишкекскому времени закончилось голосование на выборах депутатов на последнем избирательном участке в городе Сан-Франциско (США). Общая явка избирателей, по данным ЦИК, составила 36,9 процента — проголосовали 1 миллион 584 тысячи 446 человек.

Представляем предварительный список нового состава Жогорку Кенеша:

1 Абдибаева Айсаркан (депутат ЖК VII созыва) Абдибаева Айсаркан (депутат ЖК VII созыва)

2 Абиров Жаныбек (депутат Бишкекского горкенеша) Абиров Жаныбек (депутат Бишкекского горкенеша)

3 Ажибаев Чынгыз (депутат ЖК VII созыва) Ажибаев Чынгыз (депутат ЖК VII созыва)

4 Азыгалиев Нурланбек (депутат ЖК VII созыва) Азыгалиев Нурланбек (депутат ЖК VII созыва)

5 Айтиев Темирлан (спикер айыльного кенеша Достук Аламединского района) Айтиев Темирлан (спикер айыльного кенеша Достук Аламединского района)

6 Акаев Жанар (депутат ЖК VII созыва) Акаев Жанар (депутат ЖК VII созыва)

7 Акимбаева Гульнара (старший прокурор ГУ Генпрокуратуры КР) Акимбаева Гульнара (старший прокурор ГУ Генпрокуратуры КР)

8 Алиев Медербек (депутат ЖК VII созыва) Алиев Медербек (депутат ЖК VII созыва)

9 Алимжанова Нилуфар (депутат ЖК VII созыва) Алимжанова Нилуфар (депутат ЖК VII созыва)

10 Алтынбеков Айбек (депутат ЖК VII созыва) Алтынбеков Айбек (депутат ЖК VII созыва)

11 Аманова Бурул (экс-депутат ЖК VI созыва, гендиректор ОсОО «Небесные горы») Аманова Бурул (экс-депутат ЖК VI созыва, гендиректор ОсОО «Небесные горы»)

12 Аманова Салтанат (заместитель мэра Оша) Аманова Салтанат (заместитель мэра Оша)

13 Аматов Жаныбек (экс- спикер Кызыл-Кийского городского кенеша Баткенской области) Аматов Жаныбек (экс-

14 Атажанов Ырысбек (депутат ЖК VII созыва) Атажанов Ырысбек (депутат ЖК VII созыва)

15 Атамбаев Сеидбек (депутат ЖК VII созыва) Атамбаев Сеидбек (депутат ЖК VII созыва)

16 Ахмедова Айгуль (частный предприниматель) Ахмедова Айгуль (частный предприниматель)

17 Ашымбаева Токтобубу (директор педагогического колледжа КГУ имени Арабаева) Ашымбаева Токтобубу (директор педагогического колледжа КГУ имени Арабаева)

18 Баатырова Гульнара (экс-министр здравоохранения) Баатырова Гульнара (экс-министр здравоохранения)

19 Бакасов Улан (депутат ЖК VII созыва) Бакасов Улан (депутат ЖК VII созыва)

20 Бекешев Дастан (депутат ЖК VII созыва) Бекешев Дастан (депутат ЖК VII созыва)

21 Белеков Адилет (директор фермерского хозяйства «Белек Агро») Белеков Адилет (директор фермерского хозяйства «Белек Агро»)

22 Бийбосунов Эркин (депутат местного кенеша) Бийбосунов Эркин (депутат местного кенеша)

23 Борбиев Болотбек (экс-генконсул КР в Чикаго) Борбиев Болотбек (экс-генконсул КР в Чикаго)

24 Джалилов Азамжан (депутат Узгенского горкенеша) Джалилов Азамжан (депутат Узгенского горкенеша)

25 Джолдошова Жылдызкан (экс-депутат ЖК V созыва) Джолдошова Жылдызкан (экс-депутат ЖК V созыва)

26 Джумабеков Дастанбек (депутат ЖК VII созыва) Джумабеков Дастанбек (депутат ЖК VII созыва)

27 Жаанбаев Уланбек (частный предприниматель) Жаанбаев Уланбек (частный предприниматель)

28 Жороев Исманали (гендиректор ОсОО «Илек Строй Групп») Жороев Исманали (гендиректор ОсОО «Илек Строй Групп»)

29 Жунушалиева Гулсункан (депутат ЖК VII созыва) Жунушалиева Гулсункан (депутат ЖК VII созыва)

30 Жунушбаева Рахат (гендиректор ОсОО «РМ Капитал») Жунушбаева Рахат (гендиректор ОсОО «РМ Капитал»)

31 Зулушев Курманкул (экс-генпрокурор) Зулушев Курманкул (экс-генпрокурор)

32 Ибрагимов Болот (депутат Бишкекского горкенеша) Ибрагимов Болот (депутат Бишкекского горкенеша)

33 Исаева Джамиля (депутат ЖК VII созыва) Исаева Джамиля (депутат ЖК VII созыва)

34 Исеналиев Эркинбек (временно не работает) Исеналиев Эркинбек (временно не работает)

35 Исираилов Азамат (депутат ЖК VII созыва) Исираилов Азамат (депутат ЖК VII созыва)

36 Исмаилов Арафат (индивидуальный предприниматель) Исмаилов Арафат (индивидуальный предприниматель)

37 Кадыралиева Ыргал (экс-депутат ЖК) Кадыралиева Ыргал (экс-депутат ЖК)

38 Кайрылбекова Медина (индивидуальный предприниматель) Кайрылбекова Медина (индивидуальный предприниматель)

39 Калпаев Бактыяр (депутат ЖК VII созыва) Калпаев Бактыяр (депутат ЖК VII созыва)

40 Карабекова Айгул (частный предприниматель) Карабекова Айгул (частный предприниматель)

41 Кожокулова Гуля (депутат ЖК VII созыва) Кожокулова Гуля (депутат ЖК VII созыва)

42 Козуев Алишер (депутат ЖК VII созыва) Козуев Алишер (депутат ЖК VII созыва)

43 Кокулов Эрулан (депутат ЖК VII созыва) Кокулов Эрулан (депутат ЖК VII созыва)

44 Конгантиев Куванычбек (депутат Бишкекского горкенеша) Конгантиев Куванычбек (депутат Бишкекского горкенеша)

45 Кубанычбеков Илимбек (депутат ЖК VII созыва) Кубанычбеков Илимбек (депутат ЖК VII созыва)

46 Кудайбердиев Алтынбек (экс-заместитель министра финансов) Кудайбердиев Алтынбек (экс-заместитель министра финансов)

47 Култаева Гулшаркан (экс-депутат ЖК) Култаева Гулшаркан (экс-депутат ЖК)

48 Курманалиева Жылдыз (эксперт аппарата Жогорку Кенеша) Курманалиева Жылдыз (эксперт аппарата Жогорку Кенеша)

49 Кыдыралиев Умбеталы (экс-депутат ЖК) Кыдыралиев Умбеталы (экс-депутат ЖК)

50 Кылычбаев Алтынбек (депутат ЖК VII созыва) Кылычбаев Алтынбек (депутат ЖК VII созыва)

51 Мавлянова Махабат (экс-депутат ЖК) Мавлянова Махабат (экс-депутат ЖК)

52 Маматалиев Марлен (депутат ЖК VII созыва) Маматалиев Марлен (депутат ЖК VII созыва)

53 Масабиров Таалайбек (депутат ЖК VII созыва) Масабиров Таалайбек (депутат ЖК VII созыва)

54 Машрапова Гулай (экс-заведующая Кара-Суйским районным отделом образования) Машрапова Гулай (экс-заведующая Кара-Суйским районным отделом образования)

55 Молдобекова Гулкан (депутат ЖК VII созыва) Молдобекова Гулкан (депутат ЖК VII созыва)

56 Муратбеков Табылды (депутат ЖК VII созыва) Муратбеков Табылды (депутат ЖК VII созыва)

57 Омурзаков Суйунбек (депутат ЖК VII созыва) Омурзаков Суйунбек (депутат ЖК VII созыва)

58 Примов Улан (депутат ЖК VII созыва) Примов Улан (депутат ЖК VII созыва)

59 Рустамбек уулу Советбек (депутат ЖК VII созыва) Рустамбек уулу Советбек (депутат ЖК VII созыва)

60 Рысбаев Равшанбек (депутат ЖК VII созыва) Рысбаев Равшанбек (депутат ЖК VII созыва)

61 Садырбаева Жылдыз (депутат ЖК VII созыва) Садырбаева Жылдыз (депутат ЖК VII созыва)

62 Сагынаев Болот (советник в ОО «Федерация борьбы КР») Сагынаев Болот (советник в ОО «Федерация борьбы КР»)

63 Саккараев Медербек (депутат ЖК VII созыва) Саккараев Медербек (депутат ЖК VII созыва)

64 Салымбеков Жумабек (депутат ЖК VII созыва) Салымбеков Жумабек (депутат ЖК VII созыва)

65 Салямова Венера (начальник отдела прокуратуры Джалал-Абадской области) Салямова Венера (начальник отдела прокуратуры Джалал-Абадской области)

66 Самаков Кубанычбек (депутат ЖК VII созыва) Самаков Кубанычбек (депутат ЖК VII созыва)

67 Сатиева Гулжан (индивидуальный предприниматель) Сатиева Гулжан (индивидуальный предприниматель)

68 Сейтказиева Эркеайым (экс-аким Иссык-Атинского района) Сейтказиева Эркеайым (экс-аким Иссык-Атинского района)

69 Сулайманов Кундузбек (депутат ЖК VII созыва) Сулайманов Кундузбек (депутат ЖК VII созыва)

70 Сулайманов Эльдар (депутат ЖК VII созыва) Сулайманов Эльдар (депутат ЖК VII созыва)

71 Сурабалдиева Эльвира (депутат ЖК VII созыва) Сурабалдиева Эльвира (депутат ЖК VII созыва)

72 Сыдыгалиев Нурбек (депутат ЖК VII созыва) Сыдыгалиев Нурбек (депутат ЖК VII созыва)

73 Сыдыков Бактыбек (депутат ЖК VII созыва) Сыдыков Бактыбек (депутат ЖК VII созыва)

74 Таалайбек кызы Жылдыз (депутат ЖК VII созыва) Таалайбек кызы Жылдыз (депутат ЖК VII созыва)

75 Тайгараева Эдита (завотделом Кун-Туйского айыл окмоту) Тайгараева Эдита (завотделом Кун-Туйского айыл окмоту)

76 Талиева Камила (депутат ЖК VII созыва) Талиева Камила (депутат ЖК VII созыва)

77 Ташиев Шайырбек (депутат ЖК VII созыва) Ташиев Шайырбек (депутат ЖК VII созыва)

78 Тентишев Бакыт (депутат ЖК VII созыва) Тентишев Бакыт (депутат ЖК VII созыва)

79 Толонов Данияр (депутат ЖК VII созыва) Толонов Данияр (депутат ЖК VII созыва)

80 Тумонбаев Акылбек (депутат ЖК VII созыва) Тумонбаев Акылбек (депутат ЖК VII созыва)

81 Тургунбек уулу Нурланбек (депутат ЖК VII созыва) Тургунбек уулу Нурланбек (депутат ЖК VII созыва)

82 Турсунбаев Азизбек (депутат ЖК VII созыва) Турсунбаев Азизбек (депутат ЖК VII созыва)

83 Узакбаев Улукбек (исполнительный директор ОсОО «Смарт Лекс») Узакбаев Улукбек (исполнительный директор ОсОО «Смарт Лекс»)

84 Ханджеза Карим (депутат ЖК VII созыва) Ханджеза Карим (депутат ЖК VII созыва)

85 Чолпонбай уулу Бекмырза (сотрудник Генеральной прокуратуры) Чолпонбай уулу Бекмырза (сотрудник Генеральной прокуратуры)

86 Чотонов Медер (временно не работает) Чотонов Медер (временно не работает)

87 Шабазов Бахридин (депутат ЖК VII созыва) Шабазов Бахридин (депутат ЖК VII созыва)

88 Эгембердиев Абдылдабек (президент благотворительного фонда «Асан бий уулу Алымбек датка») Эгембердиев Абдылдабек (президент благотворительного фонда «Асан бий уулу Алымбек датка»)

89 Эргешов Бекмурза (депутат ЖК VII созыва) Эргешов Бекмурза (депутат ЖК VII созыва)

90 Эсенаманова Чолпон (экс-депутат ЖК) Эсенаманова Чолпон (экс-депутат ЖК)

Всего должно быть избрано 90 депутатов. Среди тех, кто пройдет в новый созыв парламента, большинство уже были в составе предыдущего парламента.

Окончательные итоги ЦИК должен озвучить до 14 декабря 2025 года.

После определения результатов выборов Центризбирком регистрирует избранных нардепов и вручает им удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

Согласно Закону «О регламенте Жогорку Кенеша», первое заседание парламента нового созыва проводится не позднее 15 календарных дней после определения официальных результатов выборов.

Первое заседание ЖК открывает старейший по возрасту избранный депутат, который выполняет функции председательствующего до избрания торага.