ЦИК напомнила избранным депутатам: три дня на отказ от несовместимых должностей

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана обратилась к кандидатам, признанным избранными в депутаты ЖК, в связи с необходимостью строгого соблюдения норм законодательства.

Согласно статье 65 конституционного Закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», каждый избранный кандидат обязан в трехдневный срок после подписания протокола об итогах голосования подать в ЦИК копию заявления о сложении полномочий, несовместимых со статусом нардепа.

Закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша» прямо запрещает парламентариям совмещать депутатский мандат с другой государственной или муниципальной должностью, заниматься предпринимательством, а также входить в руководящие органы или наблюдательные советы коммерческих структур.

В Центризбиркоме подчеркнули: если избранный кандидат не выполнит требование в срок, его мандат передадут следующему по списку, как предусмотрено статьей 64 указанного документа.

После получения всех необходимых заявлений ЦИК в трехдневный срок проведет регистрацию нардепов и вручит им удостоверения и нагрудные знаки установленного образца.