Кто становится депутатом Жогорку Кенеша, определили в ЦИК (округа и фамилии)

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов накануне утвердила итоги досрочных парламентских выборов по 12 многомандатным избирательным округам и признала голосование состоявшимся. По каждому округу утверждены протоколы окружных избирательных комиссий и списки избранных депутатов.
Кто, согласно решению ЦИК, становится депутатом Жогорку Кенеша восьмого созыва:
- Округ № 2
На 92 участках проголосовали 59 тысяч 172 человека (40,94 процента от общего числа имеющих право голоса).
Избранные депутаты:
— Ырысбек Атажанов;
— Бактыяр Калпаев;
— Бурун Аманова.
- Округ № 5
На 74 участках проголосовали 52 тысячи 172 человека (31,64 процента).
Избранные депутаты:
— Эльдар Сулайманов;
— Азамат Исираилов;
— Айгуль Ахмедова.
- Округ № 10
На 106 участках проголосовали 63 тысячи 137 человек (46,19 процента).
Избранные депутаты:
— Курманкул Зулушев;
— Суйунбек Омурзаков;
— Гулнара Баатырова.
- Округ № 11
На 75 участках проголосовали 44 тысячи 106 человек (28,36 процента).
Избранные депутаты:
— Шаирбек Ташиев;
— Алтынбек Кылычбаев;
— Венера Салямова.
- Округ № 15
На 104 участках проголосовали 68 тысяч 228 человек (42,59 процента).
Избранные депутаты:
— Тургунбек уулу Нурланбек;
— Азизбек Турсунбаев;
— Айсаракан Абдибаева.
- Округ № 20
На 64 участках проголосовали 31 тысяча 602 человека (24,65 процента).
Избранные депутаты:
— Темирлан Айтиев;
— Сеидбек Атамбаев;
— Токтобубу Ашымбаева.
- Округ № 22
На 60 участках (плюс два дополнительных для дистанционного процесса) проголосовали 40 тысяч 758 человек (29,95 процента).
Избранные депутаты:
— Дастан Бекешев;
— Болот Ибрагимов;
— Гуля Кожокулова.
- Округ № 24
На 60 участках (плюс четыре дополнительных для дистанционного процесса) проголосовали 34 тысячи 309 человек (25,42 процента).
Избранные депутаты:
— Жумабек Салымбеков;
— Карыбек уулу Улукбек;
— Гульнара Акимбаева.
- Округ № 27
На 120 участках проголосовали 61 тысяча 465 человек (39,03 процента).
Избранные депутаты:
— Акылбек Тумонбаев;
— Табылды Муратбеков;
— Гулкан Молдобекова.
- Округ № 28
На 108 участках проголосовали 57 тысяч 677 человек (36,04 процента).
Избранные депутаты:
— Эрулан Кокулов;
— Болот Сагынаев;
— Рахат Жунушбаева.
- Округ № 29
На 102 участках проголосовали 56 тысяч 307 человек (40,87 процента).
Избранные депутаты:
— Нурбек Сыдыгалиев;
— Адилет Белеков;
— Гулсункан Жунушалиева.
- Округ № 30
На 103 участках проголосовали 62 тысячи 206 человек (45,59 процента).
Избранные депутаты:
— Кубанычбек Самаков;
— Улан Бакасов;
— Таалайбек кызы Жылдыз.
В Центризбиркоме отметили, что при подведении итогов учитывались материалы органов внутренних дел и прокуратуры по мерам, принятым в связи с сообщениями о нарушениях, а также обязательность оперативного реагирования избирательных комиссий на любые инциденты в ходе голосования.