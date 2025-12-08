Кто становится депутатом Жогорку Кенеша, определили в ЦИК (округа и фамилии)

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов накануне утвердила итоги досрочных парламентских выборов по 12 многомандатным избирательным округам и признала голосование состоявшимся. По каждому округу утверждены протоколы окружных избирательных комиссий и списки избранных депутатов.

Кто, согласно решению ЦИК, становится депутатом Жогорку Кенеша восьмого созыва:

Округ № 2

На 92 участках проголосовали 59 тысяч 172 человека (40,94 процента от общего числа имеющих право голоса).

Избранные депутаты:

— Ырысбек Атажанов;

— Бактыяр Калпаев;

— Бурун Аманова.

Округ № 5

На 74 участках проголосовали 52 тысячи 172 человека (31,64 процента).

Избранные депутаты:

— Эльдар Сулайманов;

— Азамат Исираилов;

— Айгуль Ахмедова.

Округ № 10

На 106 участках проголосовали 63 тысячи 137 человек (46,19 процента).

Избранные депутаты:

— Курманкул Зулушев;

— Суйунбек Омурзаков;

— Гулнара Баатырова.

Округ № 11

На 75 участках проголосовали 44 тысячи 106 человек (28,36 процента).

Избранные депутаты:

— Шаирбек Ташиев;

— Алтынбек Кылычбаев;

— Венера Салямова.

Округ № 15

На 104 участках проголосовали 68 тысяч 228 человек (42,59 процента).

Избранные депутаты:

— Тургунбек уулу Нурланбек;

— Азизбек Турсунбаев;

— Айсаракан Абдибаева.

Округ № 20

На 64 участках проголосовали 31 тысяча 602 человека (24,65 процента).

Избранные депутаты:

— Темирлан Айтиев;

— Сеидбек Атамбаев;

— Токтобубу Ашымбаева.

Округ № 22

На 60 участках (плюс два дополнительных для дистанционного процесса) проголосовали 40 тысяч 758 человек (29,95 процента).

Избранные депутаты:

— Дастан Бекешев;

— Болот Ибрагимов;

— Гуля Кожокулова.

Округ № 24

На 60 участках (плюс четыре дополнительных для дистанционного процесса) проголосовали 34 тысячи 309 человек (25,42 процента).

Избранные депутаты:

— Жумабек Салымбеков;

— Карыбек уулу Улукбек;

— Гульнара Акимбаева.

Округ № 27

На 120 участках проголосовали 61 тысяча 465 человек (39,03 процента).

Избранные депутаты:

— Акылбек Тумонбаев;

— Табылды Муратбеков;

— Гулкан Молдобекова.

Округ № 28

На 108 участках проголосовали 57 тысяч 677 человек (36,04 процента).

Избранные депутаты:

— Эрулан Кокулов;

— Болот Сагынаев;

— Рахат Жунушбаева.

Округ № 29

На 102 участках проголосовали 56 тысяч 307 человек (40,87 процента).

Избранные депутаты:

— Нурбек Сыдыгалиев;

— Адилет Белеков;

— Гулсункан Жунушалиева.

Округ № 30

На 103 участках проголосовали 62 тысячи 206 человек (45,59 процента).

Избранные депутаты:

— Кубанычбек Самаков;

— Улан Бакасов;

— Таалайбек кызы Жылдыз.

В Центризбиркоме отметили, что при подведении итогов учитывались материалы органов внутренних дел и прокуратуры по мерам, принятым в связи с сообщениями о нарушениях, а также обязательность оперативного реагирования избирательных комиссий на любые инциденты в ходе голосования.