Общество

В Джалал-Абаде проверили 52 культурных учреждения

В Кыргызстане проводится проверка культурных учреждений во всех регионах. Об этом сообщает Министерство культуры.

Замглавы ведомства Союзбек Надырбеков совершил поездку по Джалал-Абадской области и ознакомился с состоянием 52 учреждений.

Во время проверки подняты вопросы материально-технического состояния, условий работы сотрудников и организации культурных мероприятий. Даны соответствующие поручения руководителям учреждений, высказаны предложения по улучшению работы культурных объектов.

Рабочая поездка началась с Токтогульского района и продолжилась в местностях Кара-Кел, Таш-Комур, Аксы, Кербен, Ала-Бука, Чаткал, Кочкор-Ата, Ноокен, Базар-Коргон, Сузак и Тогуз-Торо (Казарман).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339554/
просмотров: 203
