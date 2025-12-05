Кабмин Кыргызстана с сентября 2026 года запускает новую модель медгарантий

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления об утверждении новой программы государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью. Документ предполагает серьезную модернизацию системы финансирования и доступности медицинских услуг.
Согласно проекту постановления, программа должна быть утверждена и поэтапно внедрена с 1 сентября 2026 года.
Как указано в документе, Министерство здравоохранения и Министерство финансов должны до 1 апреля 2026 года:
- разработать детальный план внедрения программы госгарантий на период с сентября 2026-го по декабрь 2028 года;
- определить источники и объемы финансирования на 2026-2028 годы;
- представить сводное предложение в администрацию президента.
Минфину поручено заложить необходимые средства в бюджет, чтобы обеспечить внедрение и реализацию программы в полном объеме.
Кроме того, Министерство экономики и коммерции и Минздрав должны до 30 марта 2026 года разработать единый механизм формирования стоимости медуслуг на основе реальных затрат, макропоказателей и возможной индексации тарифов.
Минздраву также поручено:
- подготовить размеры сооплаты при стационарном лечении (до 1 июня 2026 года);
- привести свои решения в соответствие с новым постановлением;
- обеспечить реализацию программы на всех этапах.
С 1 сентября 2026 года утратит силу действующая программа государственных гарантий, утвержденная постановлением кабмина от 21 сентября 2023 года №493.