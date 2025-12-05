15:56
Власть

Кабмин Кыргызстана с сентября 2026 года запускает новую модель медгарантий

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления об утверждении новой программы государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью. Документ предполагает серьезную модернизацию системы финансирования и доступности медицинских услуг.

Согласно проекту постановления, программа должна быть утверждена и поэтапно внедрена с 1 сентября 2026 года.

Как указано в документе, Министерство здравоохранения и Министерство финансов должны до 1 апреля 2026 года:

  • разработать детальный план внедрения программы госгарантий на период с сентября 2026-го по декабрь 2028 года;
  • определить источники и объемы финансирования на 2026-2028 годы;
  • представить сводное предложение в администрацию президента.

Минфину поручено заложить необходимые средства в бюджет, чтобы обеспечить внедрение и реализацию программы в полном объеме.

Кроме того, Министерство экономики и коммерции и Минздрав должны до 30 марта 2026 года разработать единый механизм формирования стоимости медуслуг на основе реальных затрат, макропоказателей и возможной индексации тарифов.

Минздраву также поручено:

  • подготовить размеры сооплаты при стационарном лечении (до 1 июня 2026 года);
  • привести свои решения в соответствие с новым постановлением;
  • обеспечить реализацию программы на всех этапах.

С 1 сентября 2026 года утратит силу действующая программа государственных гарантий, утвержденная постановлением кабмина от 21 сентября 2023 года №493.
