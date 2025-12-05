07:41
Власть

Президенты Кыргызстана и Пакистана провели встречу в Исламабаде: о чем говорили

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в рамках государственного визита в Исламскую Республику Пакистан накануне провел переговоры с главой страны Асифом Али Зардари в узком и расширенном форматах.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

Стороны обсудили вопросы углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развития транспортно-логистических связей, а также расширения культурно-гуманитарного взаимодействия.

Отмечена важность дальнейшего укрепления дружественных отношений между двумя государствами, а также поддержания регулярных контактов на различных уровнях.

Садыр Жапаров и Асиф Али Зардари выразили уверенность, что состоявшиеся переговоры придадут дополнительный импульс развитию взаимодействия между двумя странами и станут важным этапом в укреплении многоплановых связей.
Бизнес
