Президенты Кыргызстана и Пакистана провели встречу в Исламабаде: о чем говорили

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в рамках государственного визита в Исламскую Республику Пакистан накануне провел переговоры с главой страны Асифом Али Зардари в узком и расширенном форматах.

Фото пресс-службы президента

Стороны обсудили вопросы углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развития транспортно-логистических связей, а также расширения культурно-гуманитарного взаимодействия.

Отмечена важность дальнейшего укрепления дружественных отношений между двумя государствами, а также поддержания регулярных контактов на различных уровнях.

Садыр Жапаров и Асиф Али Зардари выразили уверенность, что состоявшиеся переговоры придадут дополнительный импульс развитию взаимодействия между двумя странами и станут важным этапом в укреплении многоплановых связей.