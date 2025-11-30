Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 30

ЦИК обнародовала предварительные результаты по многомандатному избирательному округу № 30. Лидирует Кубанычбек Самаков, получивший 10 тысяч 870 голосов, что составляет 22,60 процента.

В первую тройку также вошли:

• Улан Бакасов — 9 тысяч 168 голосов (19,06 процента);

• Мурадил Сыдыков — 8 тысяч 324 голоса (17,30 процента).

Всего по округу представлено 15 кандидатов, включая вариант «Против всех».

Данные являются предварительными и могут уточняться после обработки итоговых протоколов.