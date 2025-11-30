Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 30

ЦИК обнародовала предварительные результаты по многомандатному избирательному округу № 30. Лидирует Кубанычбек Самаков, получивший 10 тысяч 870 голосов, что составляет 22,60 процента.
В первую тройку также вошли:
• Улан Бакасов — 9 тысяч 168 голосов (19,06 процента);
• Мурадил Сыдыков — 8 тысяч 324 голоса (17,30 процента).
Всего по округу представлено 15 кандидатов, включая вариант «Против всех».
Данные являются предварительными и могут уточняться после обработки итоговых протоколов.
№30 многомандатный избирательный округ
|№
|ФИО кандидата / «Против всех»
|Количество учтённых голосов
|%
|1
|САМАКОВ КУБАНЫЧБЕК КАРГАНБЕКОВИЧ
|10 870
|22,60
|2
|БАКАСОВ УЛАН БОЛОТБЕКОВИЧ
|9 168
|19,06
|3
|СЫДЫКОВ МУРАДИЛ ЖАНЫШБЕКОВИЧ
|8 324
|17,30
|4
|ТААЛАЙБЕК КЫЗЫ ЖЫЛДЫЗ
|5 945
|12,36
|5
|САМЫЙКОЖО МИРЛАН
|3 810
|7,92
|6
|НУРДИНОВ БЕЙШЕНАЛЫ
|1 984
|4,12
|7
|АБДЫКАДЫРОВ АДЫЛБЕК БЕЙШЕМБАЕВИЧ
|1 685
|3,50
|8
|ОСМОНАЛИЕВА ХАНЗАДА ИСАКОВНА
|1 834
|3,81
|9
|ЖАЙЛООБАЕВ АЙБЕК ТОКТОГОНОВИЧ
|1 409
|2,93
|10
|ЖУМАКАНОВ МУСТАФА БЕЙШЕБАЕВИЧ
|1 085
|2,26
|11
|МӨНДҮРБАЕВА ЫРЫСБҮБҮ МУКАНБЕТОВНА
|835
|1,74
|12
|Против всех
|478
|0,99
|13
|КАПАРОВ ЧЫНГЫЗ КАПАРОВИЧ
|297
|0,62
|14
|МЫКТЫБЕКОВА АЙДАНА МЫКТЫБЕКОВНА
|198
|0,41
|15
|КУЛЕНБЕКОВ ЫРЫСБЕК КЫРМАНЧИЕВИЧ
|182
|0,38