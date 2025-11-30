00:17
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 30

ЦИК обнародовала предварительные результаты по многомандатному избирательному округу № 30. Лидирует Кубанычбек Самаков, получивший 10 тысяч 870 голосов, что составляет 22,60 процента.

В первую тройку также вошли:

• Улан Бакасов — 9 тысяч 168 голосов (19,06 процента);
• Мурадил Сыдыков — 8 тысяч 324 голоса (17,30 процента).

Всего по округу представлено 15 кандидатов, включая вариант «Против всех».

Данные являются предварительными и могут уточняться после обработки итоговых протоколов.

№30 многомандатный избирательный округ
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 САМАКОВ КУБАНЫЧБЕК КАРГАНБЕКОВИЧ 10 870 22,60
2 БАКАСОВ УЛАН БОЛОТБЕКОВИЧ 9 168 19,06
3 СЫДЫКОВ МУРАДИЛ ЖАНЫШБЕКОВИЧ 8 324 17,30
4 ТААЛАЙБЕК КЫЗЫ ЖЫЛДЫЗ 5 945 12,36
5 САМЫЙКОЖО МИРЛАН 3 810 7,92
6 НУРДИНОВ БЕЙШЕНАЛЫ 1 984 4,12
7 АБДЫКАДЫРОВ АДЫЛБЕК БЕЙШЕМБАЕВИЧ 1 685 3,50
8 ОСМОНАЛИЕВА ХАНЗАДА ИСАКОВНА 1 834 3,81
9 ЖАЙЛООБАЕВ АЙБЕК ТОКТОГОНОВИЧ 1 409 2,93
10 ЖУМАКАНОВ МУСТАФА БЕЙШЕБАЕВИЧ 1 085 2,26
11 МӨНДҮРБАЕВА ЫРЫСБҮБҮ МУКАНБЕТОВНА 835 1,74
12 Против всех 478 0,99
13 КАПАРОВ ЧЫНГЫЗ КАПАРОВИЧ 297 0,62
14 МЫКТЫБЕКОВА АЙДАНА МЫКТЫБЕКОВНА 198 0,41
15 КУЛЕНБЕКОВ ЫРЫСБЕК КЫРМАНЧИЕВИЧ 182 0,38
Ссылка: https://24.kg/vlast/352908/
просмотров: 535
