00:16
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 27

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 27. Лидирует Акылбек Тумонбаев, набравший 11 тысяч 994 голоса, что составляет 22,82 процента.

В тройку лидеров также вошли:

• Гулкан Молдобекова — 4 тысячи 818 голосов (9,17 процента);
• Табылды Муратбеков — 4 тысячи 814 голосов (9,16 процента).

Всего по округу представлено 25 кандидатов, включая вариант «Против всех».

Показатели остаются предварительными и могут обновляться после обработки итоговых протоколов. 

№27 многомандатный избирательный округ
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 ТҮМӨНБАЕВ АКЫЛБЕК ТОГУЗБАЕВИЧ 11 994 22,82
2 МОЛДОБЕКОВа ГУЛКАН САКИНОВНА 4 818 9,17
3 МУРАТБЕКОВ ТАБЫЛДЫ МУРАТБЕКОВИЧ 4 814 9,16
4 СУЛТАНОВ КАНЫБЕК СУЛТАНОВИЧ 4 100 7,80
5 АЛЫМБЕКОВ ИСКЕНДЕР КЕНЕШБЕКОВИЧ 2 878 5,48
6 АСАНКУЛОВА АЛТЫНАЙ ДЖОЛУЧУЕВНА 2 660 5,06
7 АЛЫМБАЕВА ЭЛЬНУРА СТАЛИКОВНА 2 057 3,91
8 ДЖАИЛОВ ТААЛАЙБЕК КАРЫПОВИЧ 2 102 4,00
9 ШАБДАНБАЕВ КАНАТ КЕНЕШОВИЧ 2 157 4,10
10 ИСАМАТОВА АЙЗАТ ТЫНЫБЕКОВНА 1 540 2,93
11 ДЕРКИМБАЕВА АСЕЛЬ УРУСОВНА 1 631 3,10
12 ОЗБЕКОВА ЖЕНИШГУЛ АВАЗОВНА 1 651 3,14
13 СУПАТАЕВА АЛЬФИРА ИЛИЯСОВНА 1 144 2,18
14 КАЧКЫНОВ САМАТ ТУРГАНБЕКОВИЧ 1 029 1,96
15 АТАЕВ АКЖОЛ САБЫРБЕКОВИЧ 1 075 2,05
16 ТААЛАЙБЕКОВ ТАГИР ТААЛАЙБЕКОВИЧ 1 043 1,98
17 СУРАНАЛИЕВ ТАЛГАТ ЧЫНЫБЕКОВИЧ 1 118 2,13
18 НАМАЗОВА БУРУЛ ТИЛЕКОВНА 752 1,43
19 Против всех 742 1,41
20 ДЖУМАБЕКОВА АКЫЛСАЙРА КАДЫРАЛИЕВНА 877 1,67
21 АСАКЕЕВ РИНАТ САПАРБЕКОВИЧ 978 1,86
22 АБДЫКАЛЫКОВА ГҮЛБАРА КАДЫРБЕКОВНА 541 1,03
23 МЕРКАНОВ АДИЛЕТ АСАНОВИЧ 523 1,00
24 АСАМУДИНОВ БАКТЫБЕК АСАНОВИЧ 203 0,39
25 ДУБАНБАЕВА АНАР САРТБАЕВНА 131 0,25
Ссылка: https://24.kg/vlast/352903/
просмотров: 456
Версия для печати
Материалы по теме
Три самые популярные женщины на выборах ЖК — 2025
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 30
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 29
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 26
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 25
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 24
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 23
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 22
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 21
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 20
Популярные новости
Москва упростит условия для мигрантов из&nbsp;КР: Дмитрий Песков озвучил детали Москва упростит условия для мигрантов из КР: Дмитрий Песков озвучил детали
Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в&nbsp;Кыргызстане Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в Кыргызстане
Мэр Бишкека устроил разнос в&nbsp;автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать Мэр Бишкека устроил разнос в автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать
Предварительные итоги выборов в&nbsp;ЖК: полный список с&nbsp;1-го по&nbsp;15-й округ Предварительные итоги выборов в ЖК: полный список с 1-го по 15-й округ
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
1 декабря, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 ноября, воскресенье
23:42
Парламентские выборы: в каких округах больше всего голосовали «против всех»
23:37
Три самые популярные женщины на выборах ЖК — 2025
23:21
Пятьдесят действующих депутатов могут пройти в следующий парламент
23:15
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 30
23:12
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 29