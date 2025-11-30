Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 27

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 27. Лидирует Акылбек Тумонбаев, набравший 11 тысяч 994 голоса, что составляет 22,82 процента.
В тройку лидеров также вошли:
• Гулкан Молдобекова — 4 тысячи 818 голосов (9,17 процента);
• Табылды Муратбеков — 4 тысячи 814 голосов (9,16 процента).
Всего по округу представлено 25 кандидатов, включая вариант «Против всех».
Показатели остаются предварительными и могут обновляться после обработки итоговых протоколов.
№27 многомандатный избирательный округ
|№
|ФИО кандидата / «Против всех»
|Количество учтённых голосов
|%
|1
|ТҮМӨНБАЕВ АКЫЛБЕК ТОГУЗБАЕВИЧ
|11 994
|22,82
|2
|МОЛДОБЕКОВа ГУЛКАН САКИНОВНА
|4 818
|9,17
|3
|МУРАТБЕКОВ ТАБЫЛДЫ МУРАТБЕКОВИЧ
|4 814
|9,16
|4
|СУЛТАНОВ КАНЫБЕК СУЛТАНОВИЧ
|4 100
|7,80
|5
|АЛЫМБЕКОВ ИСКЕНДЕР КЕНЕШБЕКОВИЧ
|2 878
|5,48
|6
|АСАНКУЛОВА АЛТЫНАЙ ДЖОЛУЧУЕВНА
|2 660
|5,06
|7
|АЛЫМБАЕВА ЭЛЬНУРА СТАЛИКОВНА
|2 057
|3,91
|8
|ДЖАИЛОВ ТААЛАЙБЕК КАРЫПОВИЧ
|2 102
|4,00
|9
|ШАБДАНБАЕВ КАНАТ КЕНЕШОВИЧ
|2 157
|4,10
|10
|ИСАМАТОВА АЙЗАТ ТЫНЫБЕКОВНА
|1 540
|2,93
|11
|ДЕРКИМБАЕВА АСЕЛЬ УРУСОВНА
|1 631
|3,10
|12
|ОЗБЕКОВА ЖЕНИШГУЛ АВАЗОВНА
|1 651
|3,14
|13
|СУПАТАЕВА АЛЬФИРА ИЛИЯСОВНА
|1 144
|2,18
|14
|КАЧКЫНОВ САМАТ ТУРГАНБЕКОВИЧ
|1 029
|1,96
|15
|АТАЕВ АКЖОЛ САБЫРБЕКОВИЧ
|1 075
|2,05
|16
|ТААЛАЙБЕКОВ ТАГИР ТААЛАЙБЕКОВИЧ
|1 043
|1,98
|17
|СУРАНАЛИЕВ ТАЛГАТ ЧЫНЫБЕКОВИЧ
|1 118
|2,13
|18
|НАМАЗОВА БУРУЛ ТИЛЕКОВНА
|752
|1,43
|19
|Против всех
|742
|1,41
|20
|ДЖУМАБЕКОВА АКЫЛСАЙРА КАДЫРАЛИЕВНА
|877
|1,67
|21
|АСАКЕЕВ РИНАТ САПАРБЕКОВИЧ
|978
|1,86
|22
|АБДЫКАЛЫКОВА ГҮЛБАРА КАДЫРБЕКОВНА
|541
|1,03
|23
|МЕРКАНОВ АДИЛЕТ АСАНОВИЧ
|523
|1,00
|24
|АСАМУДИНОВ БАКТЫБЕК АСАНОВИЧ
|203
|0,39
|25
|ДУБАНБАЕВА АНАР САРТБАЕВНА
|131
|0,25