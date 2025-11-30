Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 26

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 26. Лидирует Медербек Саккараев, получивший 11 тысяч 808 голосов, что составляет 23,37 процента.
В тройку лидеров также вошли:
• Эркинбек Исеналиев — 11 тысяч 97 голосов (21,96 процента);
• Эльдар Абакиров — 6 тысяч 636 голосов (13,13 процента).
По округу представлены результаты по 18 кандидатам, включая вариант «Против всех».
Показатели остаются предварительными и могут быть уточнены после обработки финальных протоколов.
№26 многомандатный избирательный округ
|№
|ФИО кандидата / «Против всех»
|Количество учтённых голосов
|%
|1
|САККАРАЕВ МЕДЕРБЕК ДЖАМАНКУЛОВИЧ
|11 808
|23,37
|2
|ИСЕНАЛИЕВ ЭРКИНБЕК АСКЕЕВИЧ
|11 097
|21,96
|3
|АБАКИРОВ ЭЛЬДАР КУРМАНБЕКОВИЧ
|6 636
|13,13
|4
|ИСАЕВА ДЖАМИЛЯ КУБАНЫЧБЕКОВНА
|5 784
|11,45
|5
|БЕЙШЕНАЛИЕВ АЛЫМКАДЫР САВИРДИНОВИЧ
|5 704
|11,29
|6
|ИСАЕВ АКЖОЛ АПСАМАТОВИЧ
|1 633
|3,23
|7
|СЫДЫГАЛИЕВ НУРМУХАМЕД АШЫМБЕКОВИЧ
|1 261
|2,50
|8
|АБДЫЛАС ЖАРКЫН
|1 047
|2,07
|9
|Против всех
|980
|1,94
|10
|АСКАРОВА АЙНУРА АЛМАСБЕКОВНА
|972
|1,92
|11
|БОТОБАЕВ АЙБЕК КУРМАНОВИЧ
|879
|1,74
|12
|МУРСАЛИЕВ АКЫЛБЕК РЫСКЕЛЬДИЕВИЧ
|810
|1,60
|13
|АЙТИМБЕТОВА АЙСУЛУУ КУРМАНБАЕВНА
|674
|1,33
|14
|БЕЙШЕНБАЕВА ГУЛЬНИЗА ДЖУМАБЕКОВНА
|658
|1,30
|15
|КУРМАНАЛИЕВА ГУЛЬНАЗ ШАРШЕНАЛИЕВНА
|205
|0,41
|16
|СУБАНОВ АЙБЕК МАНАСБЕКОВИЧ
|205
|0,41
|17
|БОРОНЧИЕВА АЙГЕРИМ ШАМИЛЬЕВНА
|89
|0,18
|18
|КОЖОМКУЛОВ ФАРХАТ АЙБЕКОВИЧ
|89
|0,18