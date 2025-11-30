00:16
Сюжет: Выборы-2025

Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 26

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 26. Лидирует Медербек Саккараев, получивший 11 тысяч 808 голосов, что составляет 23,37 процента.

В тройку лидеров также вошли:

• Эркинбек Исеналиев — 11 тысяч 97 голосов (21,96 процента);
• Эльдар Абакиров — 6 тысяч 636 голосов (13,13 процента).

По округу представлены результаты по 18 кандидатам, включая вариант «Против всех».

Показатели остаются предварительными и могут быть уточнены после обработки финальных протоколов. 

№26 многомандатный избирательный округ
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 САККАРАЕВ МЕДЕРБЕК ДЖАМАНКУЛОВИЧ 11 808 23,37
2 ИСЕНАЛИЕВ ЭРКИНБЕК АСКЕЕВИЧ 11 097 21,96
3 АБАКИРОВ ЭЛЬДАР КУРМАНБЕКОВИЧ 6 636 13,13
4 ИСАЕВА ДЖАМИЛЯ КУБАНЫЧБЕКОВНА 5 784 11,45
5 БЕЙШЕНАЛИЕВ АЛЫМКАДЫР САВИРДИНОВИЧ 5 704 11,29
6 ИСАЕВ АКЖОЛ АПСАМАТОВИЧ 1 633 3,23
7 СЫДЫГАЛИЕВ НУРМУХАМЕД АШЫМБЕКОВИЧ 1 261 2,50
8 АБДЫЛАС ЖАРКЫН 1 047 2,07
9 Против всех 980 1,94
10 АСКАРОВА АЙНУРА АЛМАСБЕКОВНА 972 1,92
11 БОТОБАЕВ АЙБЕК КУРМАНОВИЧ 879 1,74
12 МУРСАЛИЕВ АКЫЛБЕК РЫСКЕЛЬДИЕВИЧ 810 1,60
13 АЙТИМБЕТОВА АЙСУЛУУ КУРМАНБАЕВНА 674 1,33
14 БЕЙШЕНБАЕВА ГУЛЬНИЗА ДЖУМАБЕКОВНА 658 1,30
15 КУРМАНАЛИЕВА ГУЛЬНАЗ ШАРШЕНАЛИЕВНА 205 0,41
16 СУБАНОВ АЙБЕК МАНАСБЕКОВИЧ 205 0,41
17 БОРОНЧИЕВА АЙГЕРИМ ШАМИЛЬЕВНА 89 0,18
18 КОЖОМКУЛОВ ФАРХАТ АЙБЕКОВИЧ 89 0,18
