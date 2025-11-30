Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 25

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 25. Лидирует Бахридин Шабазов, получивший 9 тысяч 816 голосов, что составляет 23,46 процента.
В тройку лидеров также вошли:
• Бакыт Тентишев — 6 тысяч 673 голоса (15,95 процента);
• Жаныбек Асанбеков — 3 тысячи 646 голосов (8,71 процента).
По округу представлены результаты по 18 кандидатам, включая вариант «Против всех».
Показатели остаются предварительными и могут уточняться по мере обработки финальных данных.
№25 многомандатный избирательный округ
|№
|ФИО кандидата / «Против всех»
|Количество учтённых голосов
|%
|1
|ШАБАЗОВ БАХРИДИН ВАЛИЕВИЧ
|9 816
|23,46
|2
|ТЕНТИШЕВ БАКЫТ ЭРКИНОВИЧ
|6 673
|15,95
|3
|АСАНБЕКОВ ЖАНЫБЕК АСАНБЕКОВИЧ
|3 646
|8,71
|4
|ТАШТАНБЕКОВ АКБОКОН ДУКЕНОВИЧ
|3 317
|7,93
|5
|СЕЙТКАЗИЕВА ЭРКЕАЙЫМ АЛЫМОВНА
|2 997
|7,16
|6
|ЖУМАЛИЕВА ЖЫЛДЫЗКАН ЗАЙНИДИНОВНА
|2 427
|5,80
|7
|АЛКАНОВА ЭЛНУРА САЙДИРАКМАНОВНА
|2 258
|5,40
|8
|НИКИТЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
|1 834
|4,38
|9
|ТЕРДИКБАЕВ ЭРЛИС ДЖЕКШЕНОВИЧ
|1 782
|4,26
|10
|Против всех
|1 321
|3,16
|11
|МОЛДОБАЕВ БАКТЫБЕК САДЫРОВИЧ
|1 195
|2,86
|12
|СОЛТОНБЕКОВА АЛИЗА КАРЫПБЕКОВНА
|1 110
|2,65
|13
|ИМАНОВ АКАН ЭРИКОВИЧ
|1 086
|2,60
|14
|КУЛМАМБЕТОВ БАКЫТБЕК ЧОЛПОНБЕКОВИЧ
|827
|1,98
|15
|ШЕРИКУЛОВА МИНАРА АНАРБЕКОВНА
|630
|1,51
|16
|ЖУНУСБЕКОВ ТӨРӨКАН БЕЙШЕНБЕКОВИЧ
|360
|0,86
|17
|МОЛДОКУЛОВА ГУЛЗАР КУМАРОВНА
|343
|0,82
|18
|КАРАБАЕВА КАНЫМБУ ИСИРАИЛОВНА
|217
|0,52