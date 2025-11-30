00:16
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 25

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 25. Лидирует Бахридин Шабазов, получивший 9 тысяч 816 голосов, что составляет 23,46 процента.

В тройку лидеров также вошли:

• Бакыт Тентишев — 6 тысяч 673 голоса (15,95 процента);
• Жаныбек Асанбеков — 3 тысячи 646 голосов (8,71 процента).

По округу представлены результаты по 18 кандидатам, включая вариант «Против всех».

Показатели остаются предварительными и могут уточняться по мере обработки финальных данных.  

№25 многомандатный избирательный округ
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 ШАБАЗОВ БАХРИДИН ВАЛИЕВИЧ 9 816 23,46
2 ТЕНТИШЕВ БАКЫТ ЭРКИНОВИЧ 6 673 15,95
3 АСАНБЕКОВ ЖАНЫБЕК АСАНБЕКОВИЧ 3 646 8,71
4 ТАШТАНБЕКОВ АКБОКОН ДУКЕНОВИЧ 3 317 7,93
5 СЕЙТКАЗИЕВА ЭРКЕАЙЫМ АЛЫМОВНА 2 997 7,16
6 ЖУМАЛИЕВА ЖЫЛДЫЗКАН ЗАЙНИДИНОВНА 2 427 5,80
7 АЛКАНОВА ЭЛНУРА САЙДИРАКМАНОВНА 2 258 5,40
8 НИКИТЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 1 834 4,38
9 ТЕРДИКБАЕВ ЭРЛИС ДЖЕКШЕНОВИЧ 1 782 4,26
10 Против всех 1 321 3,16
11 МОЛДОБАЕВ БАКТЫБЕК САДЫРОВИЧ 1 195 2,86
12 СОЛТОНБЕКОВА АЛИЗА КАРЫПБЕКОВНА 1 110 2,65
13 ИМАНОВ АКАН ЭРИКОВИЧ 1 086 2,60
14 КУЛМАМБЕТОВ БАКЫТБЕК ЧОЛПОНБЕКОВИЧ 827 1,98
15 ШЕРИКУЛОВА МИНАРА АНАРБЕКОВНА 630 1,51
16 ЖУНУСБЕКОВ ТӨРӨКАН БЕЙШЕНБЕКОВИЧ 360 0,86
17 МОЛДОКУЛОВА ГУЛЗАР КУМАРОВНА 343 0,82
18 КАРАБАЕВА КАНЫМБУ ИСИРАИЛОВНА 217 0,52
