00:16
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 24

ЦИК опубликовала предварительные данные голосования по многомандатному избирательному округу № 24. Лидирует Жумабек Салымбеков, набравший 6 тысяч 771 голос, что составляет 23,01 процента.

В тройку лидеров также вошли:

• Арафат Исмаилов — 5 тысяч 489 голосов (18,65 процента);
• Улукбек Карыбек уулу — 4 тысячи 839 голосов (16,44 процента).

По округу представлены результаты по 14 кандидатам, включая вариант «Против всех».

Показатели остаются предварительными и могут быть уточнены после обработки финальных протоколов. 

№24 многомандатный избирательный округ
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 САЛЫМБЕКОВ ЖУМАБЕК МАМЫТБАЕВИЧ 6 771 23,01
2 ИСМАИЛОВ АРАФАТ САЙДАХМАТОВИЧ 5 489 18,65
3 КАРЫБЕК УУЛУ УЛУКБЕК 4 839 16,44
4 ЭРГЕШОВ КАЗЫБЕК КОЧКОРОВИЧ 3 270 11,11
5 АКИМБАЕВА ГУЛЬНАРА ОРОЗБЕКОВНА 3 002 10,20
6 Против всех 1 713 5,82
7 МОЛДАЛИЕВА ШАРИЙПА ТОКТОМАТОВНА 1 628 5,53
8 ТОКТОРБАЕВА КЫЯЛ АЙТБЕКОВНА 929 3,16
9 ШАРАПОВА ЖИБЕК ЗАКИРОВНА 511 1,74
10 ИБРАЙМАКУНОВ ДАНИЯР ОМУРБЕКОВИЧ 405 1,38
11 ИСАЕВА МАЙРАМКУЛЬ ТУРГУНБЕКОВНА 254 0,86
12 КАЙЫПОВ ЭРЖАН СУЛАЙМАНОВИЧ 221 0,75
13 КУЛЬМАМБЕТОВА АЛТЫНАЙ БОЛОТОВНА 208 0,71
14 ОРОЗБАЕВ МИРЛАН КУБАТБЕКОВИЧ 191 0,65
Ссылка: https://24.kg/vlast/352900/
просмотров: 669
Версия для печати
Материалы по теме
Три самые популярные женщины на выборах ЖК — 2025
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 30
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 29
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 27
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 26
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 25
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 23
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 22
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 21
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 20
Популярные новости
Москва упростит условия для мигрантов из&nbsp;КР: Дмитрий Песков озвучил детали Москва упростит условия для мигрантов из КР: Дмитрий Песков озвучил детали
Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в&nbsp;Кыргызстане Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в Кыргызстане
Мэр Бишкека устроил разнос в&nbsp;автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать Мэр Бишкека устроил разнос в автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать
Предварительные итоги выборов в&nbsp;ЖК: полный список с&nbsp;1-го по&nbsp;15-й округ Предварительные итоги выборов в ЖК: полный список с 1-го по 15-й округ
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
1 декабря, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 ноября, воскресенье
23:42
Парламентские выборы: в каких округах больше всего голосовали «против всех»
23:37
Три самые популярные женщины на выборах ЖК — 2025
23:21
Пятьдесят действующих депутатов могут пройти в следующий парламент
23:15
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 30
23:12
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 29