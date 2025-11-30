Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 24

ЦИК опубликовала предварительные данные голосования по многомандатному избирательному округу № 24. Лидирует Жумабек Салымбеков, набравший 6 тысяч 771 голос, что составляет 23,01 процента.
В тройку лидеров также вошли:
• Арафат Исмаилов — 5 тысяч 489 голосов (18,65 процента);
• Улукбек Карыбек уулу — 4 тысячи 839 голосов (16,44 процента).
По округу представлены результаты по 14 кандидатам, включая вариант «Против всех».
Показатели остаются предварительными и могут быть уточнены после обработки финальных протоколов.
№24 многомандатный избирательный округ
|№
|ФИО кандидата / «Против всех»
|Количество учтённых голосов
|%
|1
|САЛЫМБЕКОВ ЖУМАБЕК МАМЫТБАЕВИЧ
|6 771
|23,01
|2
|ИСМАИЛОВ АРАФАТ САЙДАХМАТОВИЧ
|5 489
|18,65
|3
|КАРЫБЕК УУЛУ УЛУКБЕК
|4 839
|16,44
|4
|ЭРГЕШОВ КАЗЫБЕК КОЧКОРОВИЧ
|3 270
|11,11
|5
|АКИМБАЕВА ГУЛЬНАРА ОРОЗБЕКОВНА
|3 002
|10,20
|6
|Против всех
|1 713
|5,82
|7
|МОЛДАЛИЕВА ШАРИЙПА ТОКТОМАТОВНА
|1 628
|5,53
|8
|ТОКТОРБАЕВА КЫЯЛ АЙТБЕКОВНА
|929
|3,16
|9
|ШАРАПОВА ЖИБЕК ЗАКИРОВНА
|511
|1,74
|10
|ИБРАЙМАКУНОВ ДАНИЯР ОМУРБЕКОВИЧ
|405
|1,38
|11
|ИСАЕВА МАЙРАМКУЛЬ ТУРГУНБЕКОВНА
|254
|0,86
|12
|КАЙЫПОВ ЭРЖАН СУЛАЙМАНОВИЧ
|221
|0,75
|13
|КУЛЬМАМБЕТОВА АЛТЫНАЙ БОЛОТОВНА
|208
|0,71
|14
|ОРОЗБАЕВ МИРЛАН КУБАТБЕКОВИЧ
|191
|0,65