Власть
Сюжет: Выборы-2025

Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 23

ЦИК опубликовала предварительные данные голосования по многомандатному избирательному округу № 23. Лидирует Эльвира Сурабалдиева, набравшая 8 тысяч 539 голосов, что составляет 25,21 процента.

В тройку лидеров также вошли:

• Марлен Маматалиев — 6 тысяч 72 голоса (17,93 процента);
• Умбеталы Кыдыралиев — 5 тысяч 762 голоса (17,01 процента).

По округу представлены данные по 14 претендентам, включая графу «Против всех».

Результаты остаются предварительными и могут быть уточнены после обработки финальных протоколов. 

№23 многомандатный избирательный округ
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 СУРАБАЛДИЕВА ЭЛЬВИРА ЖЫРГАЛБЕКОВНА 8 539 25,21
2 МАМАТАЛИЕВ МАРЛЕН АБДЫРАХМАНОВИЧ 6 072 17,93
3 КЫДЫРАЛИЕВ УМБЕТАЛЫ ТОКТОРАЛИЕВИЧ 5 762 17,01
4 ЧАЛОВ ИЛЬЯЗ АЛМАЗОВИЧ 5 390 15,92
5 ИСАТБЕК КЫЗЫ АИДА 3 266 9,64
6 КАРЫПБЕКОВ ИЛИМ МАЙРАМБЕКОВИЧ 1 740 5,14
7 Против всех 917 2,71
8 ЧЕКИЛОВ РИНАТ ЭРКИНБЕКОВИЧ 821 2,42
9 ХАСАНОВ КАНАТ ЗЕРЛИКОВИЧ 375 1,11
10 МОЛДАЛИЕВ САТЫБЕК КАЛИЛОВИЧ 234 0,69
11 АСКАРБЕКОВ МАВЛЯН АМАНГЕЛЬДИЕВИЧ 277 0,82
12 ШАРШЕЕВ ИСКЕНДЕР ШЕРИМБЕКОВИЧ 205 0,61
13 ДАВЛЯНОВ ДАМИРБЕК ТАЙЫРБЕКОВИЧ 153 0,45
14 ТУРГУНБАЕВ АЛИАСКАР АБДЫЛДАЕВИЧ 114 0,34
