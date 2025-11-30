Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 23

ЦИК опубликовала предварительные данные голосования по многомандатному избирательному округу № 23. Лидирует Эльвира Сурабалдиева, набравшая 8 тысяч 539 голосов, что составляет 25,21 процента.
В тройку лидеров также вошли:
• Марлен Маматалиев — 6 тысяч 72 голоса (17,93 процента);
• Умбеталы Кыдыралиев — 5 тысяч 762 голоса (17,01 процента).
По округу представлены данные по 14 претендентам, включая графу «Против всех».
Результаты остаются предварительными и могут быть уточнены после обработки финальных протоколов.
№23 многомандатный избирательный округ
|№
|ФИО кандидата / «Против всех»
|Количество учтённых голосов
|%
|1
|СУРАБАЛДИЕВА ЭЛЬВИРА ЖЫРГАЛБЕКОВНА
|8 539
|25,21
|2
|МАМАТАЛИЕВ МАРЛЕН АБДЫРАХМАНОВИЧ
|6 072
|17,93
|3
|КЫДЫРАЛИЕВ УМБЕТАЛЫ ТОКТОРАЛИЕВИЧ
|5 762
|17,01
|4
|ЧАЛОВ ИЛЬЯЗ АЛМАЗОВИЧ
|5 390
|15,92
|5
|ИСАТБЕК КЫЗЫ АИДА
|3 266
|9,64
|6
|КАРЫПБЕКОВ ИЛИМ МАЙРАМБЕКОВИЧ
|1 740
|5,14
|7
|Против всех
|917
|2,71
|8
|ЧЕКИЛОВ РИНАТ ЭРКИНБЕКОВИЧ
|821
|2,42
|9
|ХАСАНОВ КАНАТ ЗЕРЛИКОВИЧ
|375
|1,11
|10
|МОЛДАЛИЕВ САТЫБЕК КАЛИЛОВИЧ
|234
|0,69
|11
|АСКАРБЕКОВ МАВЛЯН АМАНГЕЛЬДИЕВИЧ
|277
|0,82
|12
|ШАРШЕЕВ ИСКЕНДЕР ШЕРИМБЕКОВИЧ
|205
|0,61
|13
|ДАВЛЯНОВ ДАМИРБЕК ТАЙЫРБЕКОВИЧ
|153
|0,45
|14
|ТУРГУНБАЕВ АЛИАСКАР АБДЫЛДАЕВИЧ
|114
|0,34