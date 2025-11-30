00:16
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 22

ЦИК обнародовала предварительные результаты голосования по многомандатному округу № 22. Убедительную победу одержал Дастан Бекешев, набравший 14 тысяч 706 голосов, что составляет 43,13 процента.

В тройку лидеров также вошли:

• Болот Ибрагимов — 6 тысяч 578 голосов (19,29 процента);
• Эльмир Досалиев — 5 тысяч 568 голосов (16,33 процента).

Всего по округу представлены данные по 16 кандидатам, включая вариант «Против всех».

Показатели остаются предварительными и могут уточняться после поступления финальных протоколов.

№22 многомандатный избирательный округ
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 БЕКЕШЕВ ДАСТАН ДАЛАБАЙЕВИЧ 14 706 43,13
2 ИБРАГИМОВ БОЛОТ АДЫЛБЕКОВИЧ 6 578 19,29
3 ДОСАЛИЕВ ЭЛЬМИР АКУНАЛЫЕВИЧ 5 568 16,33
4 АБДЫКАДЫРОВ ЭМИЛБЕК МЫРЗАКУЛОВИЧ 3 449 10,12
5 КОЖОКУЛОВА ГУЛЯ АКМАТКУЛОВНА 970 2,85
6 УЗАКОВА АИДА ОРОЗАЛИЕВНА 706 2,07
7 Против всех 645 1,89
8 МУСУРАЛИЕВ ТУРАТБЕК АБДИЛАРИСОВИЧ 215 0,63
9 АБДРАХМАНОВ САГЫНБЕК УМЕТАЛИЕВИЧ 215 0,63
10 ИМАНБЕК КЫЗЫ БАКТЫГҮЛ 211 0,62
11 АТАНОВ ИРЛАН АЗИСОВИЧ 196 0,57
12 АБДРАХМАНОВ КУБАНЫЧБЕК ИШЕНКАДЫРОВИЧ 200 0,59
13 КАНИМЕТОВ САМАТ КАНИМЕТОВИЧ 178 0,52
14 ОСМОНБЕТОВА ВЕНЕРА КУБАНЫЧБЕКОВНА 98 0,29
15 БАХШАЛИЕВ ХАНСЫВАР РУСТАМОВИЧ 91 0,27
16 АБСАЛИЕВ АХМАТАЛИ САДЫРБЕКОВИЧ 68 0,20
