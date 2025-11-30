Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 22

ЦИК обнародовала предварительные результаты голосования по многомандатному округу № 22. Убедительную победу одержал Дастан Бекешев, набравший 14 тысяч 706 голосов, что составляет 43,13 процента.
В тройку лидеров также вошли:
• Болот Ибрагимов — 6 тысяч 578 голосов (19,29 процента);
• Эльмир Досалиев — 5 тысяч 568 голосов (16,33 процента).
Всего по округу представлены данные по 16 кандидатам, включая вариант «Против всех».
Показатели остаются предварительными и могут уточняться после поступления финальных протоколов.
№22 многомандатный избирательный округ
|№
|ФИО кандидата / «Против всех»
|Количество учтённых голосов
|%
|1
|БЕКЕШЕВ ДАСТАН ДАЛАБАЙЕВИЧ
|14 706
|43,13
|2
|ИБРАГИМОВ БОЛОТ АДЫЛБЕКОВИЧ
|6 578
|19,29
|3
|ДОСАЛИЕВ ЭЛЬМИР АКУНАЛЫЕВИЧ
|5 568
|16,33
|4
|АБДЫКАДЫРОВ ЭМИЛБЕК МЫРЗАКУЛОВИЧ
|3 449
|10,12
|5
|КОЖОКУЛОВА ГУЛЯ АКМАТКУЛОВНА
|970
|2,85
|6
|УЗАКОВА АИДА ОРОЗАЛИЕВНА
|706
|2,07
|7
|Против всех
|645
|1,89
|8
|МУСУРАЛИЕВ ТУРАТБЕК АБДИЛАРИСОВИЧ
|215
|0,63
|9
|АБДРАХМАНОВ САГЫНБЕК УМЕТАЛИЕВИЧ
|215
|0,63
|10
|ИМАНБЕК КЫЗЫ БАКТЫГҮЛ
|211
|0,62
|11
|АТАНОВ ИРЛАН АЗИСОВИЧ
|196
|0,57
|12
|АБДРАХМАНОВ КУБАНЫЧБЕК ИШЕНКАДЫРОВИЧ
|200
|0,59
|13
|КАНИМЕТОВ САМАТ КАНИМЕТОВИЧ
|178
|0,52
|14
|ОСМОНБЕТОВА ВЕНЕРА КУБАНЫЧБЕКОВНА
|98
|0,29
|15
|БАХШАЛИЕВ ХАНСЫВАР РУСТАМОВИЧ
|91
|0,27
|16
|АБСАЛИЕВ АХМАТАЛИ САДЫРБЕКОВИЧ
|68
|0,20