00:15
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 20

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 20. Уверенную победу одержал Темирлан Айтиев, набравший 8 тысяч 580 голосов, что составляет 31,91 процента.

В тройку лидеров также вошли:

• Сеидбек Атамбаев — 2 тысячи 873 голоса (10,69 процента);
• Максат Алымбеков — 2 тысячи 618 голосов (9,74 процента).

По округу представлены данные по 19 позициям, включая вариант «Против всех» и один аннулированный результат.

Показатели предварительные и могут корректироваться после поступления финальных протоколов.  

№20 многомандатный избирательный округ
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 АЙТИЕВ ТЕМИРЛАН ТЫНЫЧБЕКОВИЧ 8 580 31,91
2 АТАМБАЕВ СЕИДБЕК АЛМАЗБЕКОВИЧ 2 873 10,69
3 АЛЫМБЕКОВ МАКСАТ ДЖУМАКАДЫРОВИЧ 2 618 9,74
4 НАМАЗАЛИЕВ АЛТЫНБЕК АБДИСАЛАМОВИЧ 1 611 5,99
5 КЕРМАЛИЕВ ТААЛАЙБЕК ЖЕНИШОВИЧ 1 576 5,86
6 АШЫМБАЕВА ТОКТОБҮБҮ АБАСОВНА 1 130 4,20
7 Против всех 1 063 3,95
8 МУХИДИНОВ ОЯТУЛЛО НУРАЛИЕВИЧ 1 018 3,79
9 БОЛГОНБАЕВ АЗАМАТ ТААЛАЙБЕКОВИЧ 954 3,55
10 ТАШМАТОВ САПАР ПЛАНОВИЧ 884 3,29
11 КУРМАНБЕКОВА БЕРМЕТ КУРМАНБЕКОВНА 744 2,77
12 РАЗИКОВ АБРОР ДЖОНОНОВИЧ 743 2,76
13 ТАШИБЕКОВА ГУЛЬНАРА АДЫЛОВНА 715 2,66
14 АСЕКОВА ГУЛМИРА АСАНКУЛОВНА 676 2,51
15 АЛЫБАЕВА ЖАҢЫЛ ИШЕНБЕКОВНА 439 1,63
16 ИБРАИМОВА МАЛИКА БАГДАТОВНА 450 1,67
17 АБДЫГУЛОВА АСЕЛЬ МИСИРОВНА 450 1,67
18 БАЙТЕМИРОВА ГУЛЯИМ КУДАЙБЕРДИЕВНА 364 1,35 
19 Регистрация отменена 0 0,00 %
Ссылка: https://24.kg/vlast/352896/
просмотров: 621
Версия для печати
Материалы по теме
Три самые популярные женщины на выборах ЖК — 2025
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 30
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 29
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 27
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 26
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 25
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 24
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 23
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 22
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 21
Популярные новости
Москва упростит условия для мигрантов из&nbsp;КР: Дмитрий Песков озвучил детали Москва упростит условия для мигрантов из КР: Дмитрий Песков озвучил детали
Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в&nbsp;Кыргызстане Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в Кыргызстане
Мэр Бишкека устроил разнос в&nbsp;автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать Мэр Бишкека устроил разнос в автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать
Предварительные итоги выборов в&nbsp;ЖК: полный список с&nbsp;1-го по&nbsp;15-й округ Предварительные итоги выборов в ЖК: полный список с 1-го по 15-й округ
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
1 декабря, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 ноября, воскресенье
23:42
Парламентские выборы: в каких округах больше всего голосовали «против всех»
23:37
Три самые популярные женщины на выборах ЖК — 2025
23:21
Пятьдесят действующих депутатов могут пройти в следующий парламент
23:15
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 30
23:12
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 29