Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 20

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 20. Уверенную победу одержал Темирлан Айтиев, набравший 8 тысяч 580 голосов, что составляет 31,91 процента.
В тройку лидеров также вошли:
• Сеидбек Атамбаев — 2 тысячи 873 голоса (10,69 процента);
• Максат Алымбеков — 2 тысячи 618 голосов (9,74 процента).
По округу представлены данные по 19 позициям, включая вариант «Против всех» и один аннулированный результат.
Показатели предварительные и могут корректироваться после поступления финальных протоколов.
№20 многомандатный избирательный округ
|№
|ФИО кандидата / «Против всех»
|Количество учтённых голосов
|%
|1
|АЙТИЕВ ТЕМИРЛАН ТЫНЫЧБЕКОВИЧ
|8 580
|31,91
|2
|АТАМБАЕВ СЕИДБЕК АЛМАЗБЕКОВИЧ
|2 873
|10,69
|3
|АЛЫМБЕКОВ МАКСАТ ДЖУМАКАДЫРОВИЧ
|2 618
|9,74
|4
|НАМАЗАЛИЕВ АЛТЫНБЕК АБДИСАЛАМОВИЧ
|1 611
|5,99
|5
|КЕРМАЛИЕВ ТААЛАЙБЕК ЖЕНИШОВИЧ
|1 576
|5,86
|6
|АШЫМБАЕВА ТОКТОБҮБҮ АБАСОВНА
|1 130
|4,20
|7
|Против всех
|1 063
|3,95
|8
|МУХИДИНОВ ОЯТУЛЛО НУРАЛИЕВИЧ
|1 018
|3,79
|9
|БОЛГОНБАЕВ АЗАМАТ ТААЛАЙБЕКОВИЧ
|954
|3,55
|10
|ТАШМАТОВ САПАР ПЛАНОВИЧ
|884
|3,29
|11
|КУРМАНБЕКОВА БЕРМЕТ КУРМАНБЕКОВНА
|744
|2,77
|12
|РАЗИКОВ АБРОР ДЖОНОНОВИЧ
|743
|2,76
|13
|ТАШИБЕКОВА ГУЛЬНАРА АДЫЛОВНА
|715
|2,66
|14
|АСЕКОВА ГУЛМИРА АСАНКУЛОВНА
|676
|2,51
|15
|АЛЫБАЕВА ЖАҢЫЛ ИШЕНБЕКОВНА
|439
|1,63
|16
|ИБРАИМОВА МАЛИКА БАГДАТОВНА
|450
|1,67
|17
|АБДЫГУЛОВА АСЕЛЬ МИСИРОВНА
|450
|1,67
|18
|БАЙТЕМИРОВА ГУЛЯИМ КУДАЙБЕРДИЕВНА
|364
|1,35
|19
|Регистрация отменена
|0
|0,00 %