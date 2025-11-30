Итоги голосования по многомандатному округу № 16

ЦИК опубликовала предварительные данные голосования по многомандатному избирательному округу №16. Лидирует Дастанбек Жумабеков, получивший 11 тысяч 142 голоса, что составляет 22,58 процента.

В тройку лидеров также вошли:

• Медер Чотонов — 9 тысяч 057 голосов (18,35 процента)

• Медина Кайрылбекова — 8 тысяч 179 голосов (16,57 процента)

По округу представлено 11 позиций, включая вариант «Против всех».

Результаты остаются предварительными и уточняются по мере обработки итоговых протоколов.