Итоги голосования по многомандатному округу № 16

ЦИК опубликовала предварительные данные голосования по многомандатному избирательному округу №16. Лидирует Дастанбек Жумабеков, получивший 11 тысяч 142 голоса, что составляет 22,58 процента.
В тройку лидеров также вошли:
• Медер Чотонов — 9 тысяч 057 голосов (18,35 процента)
• Медина Кайрылбекова — 8 тысяч 179 голосов (16,57 процента)
По округу представлено 11 позиций, включая вариант «Против всех».
Результаты остаются предварительными и уточняются по мере обработки итоговых протоколов.
№16 многомандатный избирательный округ
|№
|ФИО кандидата / «Против всех»
|Количество учтённых голосов
|%
|1
|ДЖУМАБЕКОВ ДАСТАНБЕК АРТИСБЕКОВИЧ
|11 142
|22,58 %
|2
|ЧОТОНОВ МЕДЕР ОСКОНБЕКОВИЧ
|9 057
|18,35 %
|3
|КАЙРЫЛБЕКОВА МЕДИНА КАЙРЫЛБЕКОВНА
|8 179
|16,57 %
|4
|ЖАКЫШОВ РУСЛАНБЕК ШЕРГАЗИЕВИЧ
|7 919
|16,05 %
|5
|МУРАТАЛИЕВ МАРАТ МОЛДОНОВИЧ
|4 386
|8,89 %
|6
|БИЙМЫРЗА УУЛУ АЗИЗ
|3 152
|6,39 %
|7
|РАСУЛ КЫЗЫ МИРГҮЛ
|2 297
|4,65 %
|8
|СЫЙДАЛИЕВА МЭЭРИМ ТӨРӨБЕКОВНА
|1 213
|2,46 %
|9
|КАПАЛОВ АДЫЛБЕК ЭШИМБЕКОВИЧ
|1 152
|2,33 %
|10
|Против всех
|383
|0,78 %
|11
|СУЮНБАЕВ МЕДЕТБЕК РЫСБЕКОВИЧ
|471
|0,95 %