22:59
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Итоги голосования по многомандатному округу № 16

ЦИК опубликовала предварительные данные голосования по многомандатному избирательному округу №16. Лидирует Дастанбек Жумабеков, получивший 11 тысяч 142 голоса, что составляет 22,58 процента.

В тройку лидеров также вошли:
• Медер Чотонов — 9 тысяч 057 голосов (18,35 процента)
• Медина Кайрылбекова — 8 тысяч 179 голосов (16,57 процента)

По округу представлено 11 позиций, включая вариант «Против всех».

Результаты остаются предварительными и уточняются по мере обработки итоговых протоколов. 

№16 многомандатный избирательный округ
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 ДЖУМАБЕКОВ ДАСТАНБЕК АРТИСБЕКОВИЧ 11 142 22,58 %
2 ЧОТОНОВ МЕДЕР ОСКОНБЕКОВИЧ 9 057 18,35 %
3 КАЙРЫЛБЕКОВА МЕДИНА КАЙРЫЛБЕКОВНА 8 179 16,57 %
4 ЖАКЫШОВ РУСЛАНБЕК ШЕРГАЗИЕВИЧ 7 919 16,05 %
5 МУРАТАЛИЕВ МАРАТ МОЛДОНОВИЧ 4 386 8,89 %
6 БИЙМЫРЗА УУЛУ АЗИЗ 3 152 6,39 %
7 РАСУЛ КЫЗЫ МИРГҮЛ 2 297 4,65 %
8 СЫЙДАЛИЕВА МЭЭРИМ ТӨРӨБЕКОВНА 1 213 2,46 %
9 КАПАЛОВ АДЫЛБЕК ЭШИМБЕКОВИЧ 1 152 2,33 %
10 Против всех 383 0,78 %
11 СУЮНБАЕВ МЕДЕТБЕК РЫСБЕКОВИЧ 471 0,95 %
Ссылка: https://24.kg/vlast/352891/
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 21
Итоги голосования по многомандатному округу № 20
Итоги голосования по многомандатному округу № 19
Итоги голосования по многомандатному округу № 18
Итоги голосования по многомандатному округу № 17
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 15
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 14
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 13
Топ-10 кандидатов в депутаты, получивших больше всего голосов
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 12
Популярные новости
Москва упростит условия для мигрантов из&nbsp;КР: Дмитрий Песков озвучил детали Москва упростит условия для мигрантов из КР: Дмитрий Песков озвучил детали
Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в&nbsp;Кыргызстане Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в Кыргызстане
Мэр Бишкека устроил разнос в&nbsp;автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать Мэр Бишкека устроил разнос в автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать
Предварительные итоги выборов в&nbsp;ЖК: полный список с&nbsp;1-го по&nbsp;15-й округ Предварительные итоги выборов в ЖК: полный список с 1-го по 15-й округ
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
30 ноября, воскресенье
22:57
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 21 Итоги голосования по многомандатному избирательному окр...
22:56
Итоги голосования по многомандатному округу № 20
22:52
Итоги голосования по многомандатному округу № 19
22:50
Итоги голосования по многомандатному округу № 18
22:48
Итоги голосования по многомандатному округу № 17