Сюжет: Выборы-2025

Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 15

Итоги голосования по многомандатному избирательному округу №15ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу №15. Лидирует Нурланбек Тургунбек уулу, набравший 14 тысяч 006 голосов, что составляет 24,61 процента.

В тройку лидеров также вошли:
• Азизбек Турсунбаев — 9 тысяч 824 голоса (17,26 процента)
• Алишер Эербаев — 7 тысяч 315 голосов (12,85 процента)

Всего по округу представлены данные по 16 позициям, включая вариант «Против всех».

Результаты предварительные и могут уточняться по мере поступления финальных протоколов. 

№15 многомандатный избирательный округ
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 ТУРГУНБЕК УУЛУ НУРЛАНБЕК 14 006 24,61 %
2 ТУРСУНБАЕВ АЗИЗБЕК АТАКОЗУЕВИЧ 9 824 17,26 %
3 ЭРБАЕВ АЛИШЕР ТАШБАЕВИЧ 7 315 12,85 %
4 НЫШАНОВ ДЖАЙЛООБАЙ ДАНИБАЕВИЧ 4 728 8,31 %
5 НАРИМАНОВ ТУРГУНБЕК НАРИМАНОВИЧ 4 364 7,67 %
6 АБДИБАЕВА АЙСАРАКАН НЫШАНОВНА 3 037 5,34 %
7 КЕРИМБАЕВ МУРАТАЛЫ ТОПЧУБАЕВИЧ 2 976 5,23 %
8 МАМЫРАЛИЕВ БЕКТЕМИР КУДАЙБЕРДИЕВИЧ 2 147 3,77 %
9 УМАРОВ АДЫЛ УМАРОВИЧ 2 138 3,76 %
10 ТУМАНБАЕВА РАДА МУРАТАЛЫЕВНА 2 115 3,72 %
11 ӨНӨРБАЕВА РАХИЯ РАЙЫМБЕКОВНА 1 134 1,99 %
12 КУЛБАЕВА ЗУЛАЙКА ЭШМАТОВНА 1 021 1,79 %
13 ЭШБАЕВА МИРГҮЛ АЛМАНБЕТОВНА 1 193 2,10 %
14 Против всех 301 0,53 %
15 АБДИБАЕВА САЛТАНАТ НЫШАНОВНА 421 0,74 %
16 МЫРЗАЕВ МИРЛАН ЖУМАДИЛОВИЧ 196 0,34 %
