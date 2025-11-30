Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 15

Итоги голосования по многомандатному избирательному округу №15ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу №15. Лидирует Нурланбек Тургунбек уулу, набравший 14 тысяч 006 голосов, что составляет 24,61 процента.
В тройку лидеров также вошли:
• Азизбек Турсунбаев — 9 тысяч 824 голоса (17,26 процента)
• Алишер Эербаев — 7 тысяч 315 голосов (12,85 процента)
Всего по округу представлены данные по 16 позициям, включая вариант «Против всех».
Результаты предварительные и могут уточняться по мере поступления финальных протоколов.
№15 многомандатный избирательный округ
|№
|ФИО кандидата / «Против всех»
|Количество учтённых голосов
|%
|1
|ТУРГУНБЕК УУЛУ НУРЛАНБЕК
|14 006
|24,61 %
|2
|ТУРСУНБАЕВ АЗИЗБЕК АТАКОЗУЕВИЧ
|9 824
|17,26 %
|3
|ЭРБАЕВ АЛИШЕР ТАШБАЕВИЧ
|7 315
|12,85 %
|4
|НЫШАНОВ ДЖАЙЛООБАЙ ДАНИБАЕВИЧ
|4 728
|8,31 %
|5
|НАРИМАНОВ ТУРГУНБЕК НАРИМАНОВИЧ
|4 364
|7,67 %
|6
|АБДИБАЕВА АЙСАРАКАН НЫШАНОВНА
|3 037
|5,34 %
|7
|КЕРИМБАЕВ МУРАТАЛЫ ТОПЧУБАЕВИЧ
|2 976
|5,23 %
|8
|МАМЫРАЛИЕВ БЕКТЕМИР КУДАЙБЕРДИЕВИЧ
|2 147
|3,77 %
|9
|УМАРОВ АДЫЛ УМАРОВИЧ
|2 138
|3,76 %
|10
|ТУМАНБАЕВА РАДА МУРАТАЛЫЕВНА
|2 115
|3,72 %
|11
|ӨНӨРБАЕВА РАХИЯ РАЙЫМБЕКОВНА
|1 134
|1,99 %
|12
|КУЛБАЕВА ЗУЛАЙКА ЭШМАТОВНА
|1 021
|1,79 %
|13
|ЭШБАЕВА МИРГҮЛ АЛМАНБЕТОВНА
|1 193
|2,10 %
|14
|Против всех
|301
|0,53 %
|15
|АБДИБАЕВА САЛТАНАТ НЫШАНОВНА
|421
|0,74 %
|16
|МЫРЗАЕВ МИРЛАН ЖУМАДИЛОВИЧ
|196
|0,34 %