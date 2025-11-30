22:43
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 14

 ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу №14. Лидирует Болотбек Борбиев, набравший 11 660 голосов, что составляет 25,10 процента.

В тройку лидеров также вошли:

  • Кундузбек Сулаиманов — 10 671 голос (22,97 процента)
  • Райымберди Дуйшенбиев — 5 937 голосов (12,78 процента)

По округу представлены данные по 13 позициям, включая вариант «Против всех». Показатели остаются предварительными и могут обновляться после обработки финальных протоколов.

№14 многомандатный избирательный округ
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтенных голосов%
1 БОРБИЕВ БОЛОТБЕК ИБРАИМОВИЧ 11 660 25,10 %
2 СУЛАЙМАНОВ КУНДУЗБЕК КОШАЛИЕВИЧ 10 671 22,97 %
3 ДУЙШЕНБИЕВ РАЙИМБЕРДИ СЕЙДАКМАТОВИЧ 5 937 12,78 %
4 КУЛТАЕВА ГУЛШАРКАН ОКОНОВНА 5 654 12,17 %
5 МАМЫТКАНОВА ТАМАРА АКИМЖАНОВНА 2 785 5,99 %
6 УТУРБАЕВА МАРИЯКАН ТӨЛӨГӨНОВНА 2 393 5,15 %
7 ЭРГЕШБАЕВА ТАТТУУБҮБҮ НУРБЕКОВНА 1 689 3,64 %
8 ТОЛУБАЕВА НУРАИДА НУРЖАКЫПОВНА 1 328 2,86 %
9 ЭСЕНКУЛОВ АРНО ТОЛОБЕКОВИЧ 1 172 2,52 %
10 ЖАПАРОВА ЖЕҢИШГҮЛ МОЛДОКЕРИМОВНА 1 107 2,38 %
11 ЖУМАБЕКОВА ТУРДУКАН АБДЫКАРЫЕВНА 973 2,09 %
12 Против всех 737 1,59 %
13 БЕРДИМУРАТОВА ГҮЛЖАН КАЛПАКБАЕВНА 350 0,75 %
Ссылка: https://24.kg/vlast/352888/
просмотров: 99
