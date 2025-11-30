Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 14

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу №14. Лидирует Болотбек Борбиев, набравший 11 660 голосов, что составляет 25,10 процента.
В тройку лидеров также вошли:
- Кундузбек Сулаиманов — 10 671 голос (22,97 процента)
- Райымберди Дуйшенбиев — 5 937 голосов (12,78 процента)
По округу представлены данные по 13 позициям, включая вариант «Против всех». Показатели остаются предварительными и могут обновляться после обработки финальных протоколов.
№14 многомандатный избирательный округ
|№
|ФИО кандидата / «Против всех»
|Количество учтенных голосов
|%
|1
|БОРБИЕВ БОЛОТБЕК ИБРАИМОВИЧ
|11 660
|25,10 %
|2
|СУЛАЙМАНОВ КУНДУЗБЕК КОШАЛИЕВИЧ
|10 671
|22,97 %
|3
|ДУЙШЕНБИЕВ РАЙИМБЕРДИ СЕЙДАКМАТОВИЧ
|5 937
|12,78 %
|4
|КУЛТАЕВА ГУЛШАРКАН ОКОНОВНА
|5 654
|12,17 %
|5
|МАМЫТКАНОВА ТАМАРА АКИМЖАНОВНА
|2 785
|5,99 %
|6
|УТУРБАЕВА МАРИЯКАН ТӨЛӨГӨНОВНА
|2 393
|5,15 %
|7
|ЭРГЕШБАЕВА ТАТТУУБҮБҮ НУРБЕКОВНА
|1 689
|3,64 %
|8
|ТОЛУБАЕВА НУРАИДА НУРЖАКЫПОВНА
|1 328
|2,86 %
|9
|ЭСЕНКУЛОВ АРНО ТОЛОБЕКОВИЧ
|1 172
|2,52 %
|10
|ЖАПАРОВА ЖЕҢИШГҮЛ МОЛДОКЕРИМОВНА
|1 107
|2,38 %
|11
|ЖУМАБЕКОВА ТУРДУКАН АБДЫКАРЫЕВНА
|973
|2,09 %
|12
|Против всех
|737
|1,59 %
|13
|БЕРДИМУРАТОВА ГҮЛЖАН КАЛПАКБАЕВНА
|350
|0,75 %