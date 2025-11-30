Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 14

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу №14. Лидирует Болотбек Борбиев, набравший 11 660 голосов, что составляет 25,10 процента.

В тройку лидеров также вошли:

Кундузбек Сулаиманов — 10 671 голос (22,97 процента)

Райымберди Дуйшенбиев — 5 937 голосов (12,78 процента)

По округу представлены данные по 13 позициям, включая вариант «Против всех». Показатели остаются предварительными и могут обновляться после обработки финальных протоколов.