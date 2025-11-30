22:43
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 13

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу №13. Лидером стал Бактыбек Сыдыков, набравший 17 185 голосов, что составляет 25,77 процента.

В тройку лидеров также вошли:
• Айбек Алтынбеков — 12 530 голосов (18,79 %)
• Талант Мамытов — 11 729 голосов (17,59 %)

В округе представлены результаты по 15 позициям, включая вариант «Против всех».

Показатели остаются предварительными и могут уточняться после обработки итоговых протоколов. 

№13 многомандатный избирательный округ
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтенных голосов%
1 СЫДЫКОВ БАКТЫБЕК УСЕНОВИЧ 17 185 25,77 %
2 АЛТЫНБЕКОВ АЙБЕК 12 530 18,79 %
3 МАМЫТОВ ТАЛАНТ ТУРДУМАМАТОВИЧ 11 729 17,59 %
4 КАРАБЕКОВА АЙГҮЛ АСАНОВНА 8 701 13,05 %
5 НЫШАНОВ САЙДУЛЛА КАНБОЛОТОВИЧ 3 276 4,91 %
6 НУРБАЕВА ГҮЛНАЗ АБДУЛАТИПОВНА 3 389 5,08 %
7 СУЛТАНОВА ОЛМАСКАН АБДЫКАПАРОВНА 3 503 5,25 %
8 ДЖУРАЕВА ЧИНАРА МУРАТОВНА 2 284 3,43 %
9 ЖЭЭНБЕКОВА ГУЛНАЗ КАМЫТОВНА 975 1,46 %
10 АБДАЛИЕВ МЕЙКИНБЕК АКИМОВИЧ 686 1,03 %
11 САИПОВ АЙБЕК САТЫБЕКОВИЧ 675 1,01 %
12 КЕНЖЕБАЕВ НУРЛАНБЕК ИСРАИЛЖАНОВИЧ 641 0,96 %
13 КУРБАНАЛИЕВ ЖАНЫБЕК МАСАБИРОВИЧ 386 0,58 %
14 Против всех 483 0,72 %
15 МАМАТАЛИЕВА МУНАРА ДАНИЯРБЕКОВНА 243 0,36 %
