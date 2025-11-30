Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 13

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу №13. Лидером стал Бактыбек Сыдыков, набравший 17 185 голосов, что составляет 25,77 процента.
В тройку лидеров также вошли:
• Айбек Алтынбеков — 12 530 голосов (18,79 %)
• Талант Мамытов — 11 729 голосов (17,59 %)
В округе представлены результаты по 15 позициям, включая вариант «Против всех».
Показатели остаются предварительными и могут уточняться после обработки итоговых протоколов.
№13 многомандатный избирательный округ
|№
|ФИО кандидата / «Против всех»
|Количество учтенных голосов
|%
|1
|СЫДЫКОВ БАКТЫБЕК УСЕНОВИЧ
|17 185
|25,77 %
|2
|АЛТЫНБЕКОВ АЙБЕК
|12 530
|18,79 %
|3
|МАМЫТОВ ТАЛАНТ ТУРДУМАМАТОВИЧ
|11 729
|17,59 %
|4
|КАРАБЕКОВА АЙГҮЛ АСАНОВНА
|8 701
|13,05 %
|5
|НЫШАНОВ САЙДУЛЛА КАНБОЛОТОВИЧ
|3 276
|4,91 %
|6
|НУРБАЕВА ГҮЛНАЗ АБДУЛАТИПОВНА
|3 389
|5,08 %
|7
|СУЛТАНОВА ОЛМАСКАН АБДЫКАПАРОВНА
|3 503
|5,25 %
|8
|ДЖУРАЕВА ЧИНАРА МУРАТОВНА
|2 284
|3,43 %
|9
|ЖЭЭНБЕКОВА ГУЛНАЗ КАМЫТОВНА
|975
|1,46 %
|10
|АБДАЛИЕВ МЕЙКИНБЕК АКИМОВИЧ
|686
|1,03 %
|11
|САИПОВ АЙБЕК САТЫБЕКОВИЧ
|675
|1,01 %
|12
|КЕНЖЕБАЕВ НУРЛАНБЕК ИСРАИЛЖАНОВИЧ
|641
|0,96 %
|13
|КУРБАНАЛИЕВ ЖАНЫБЕК МАСАБИРОВИЧ
|386
|0,58 %
|14
|Против всех
|483
|0,72 %
|15
|МАМАТАЛИЕВА МУНАРА ДАНИЯРБЕКОВНА
|243
|0,36 %