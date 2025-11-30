Топ-10 кандидатов в депутаты, получивших больше всего голосов

Согласно опубликованным данным Центризбиркома, на данный момент в ТОП-10 кандидатов, набравших больше всего голосов, входят:
Лидирует Шаирбек Ташиев — за него отдали 20 тысяч 216 голосов.
На втором месте — Бектыбек Сыдыков с результатом 17 тысяч 185 голосов.
Третье место занимает Дастан Бекешев, набравший 14 тысяч 706 голосов.
В пятерку также входят:
- Бекмырза Чолпонбай уулу — 14 тысяч 662 голоса,
- Нурланбек Тургунбек уулу — 14 тысяч 006 голосов.
В десятку лидеров по числу голосов вошли:
- Медербек Саккараев — 11 тысяч 808 голосов,
- Акылбек Тумонбаев — 11 тысяч 994 голоса,
- Куванышбек Конгантиев — 11 тысяч 971 голос,
- Болотбек Борбиев — 11 тысяч 660 голосов,
- Курманкул Зулушев — 11 тысяч 598 голосов.
Данные являются предварительными.