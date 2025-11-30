22:42
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Топ-10 кандидатов в депутаты, получивших больше всего голосов

Согласно опубликованным данным Центризбиркома, на данный момент в ТОП-10 кандидатов, набравших больше всего голосов, входят:

Лидирует Шаирбек Ташиев — за него отдали 20 тысяч 216 голосов.
На втором месте — Бектыбек Сыдыков с результатом 17 тысяч 185 голосов.
Третье место занимает Дастан Бекешев, набравший 14 тысяч 706 голосов.

В пятерку также входят:

  • Бекмырза Чолпонбай уулу — 14 тысяч 662 голоса,
  • Нурланбек Тургунбек уулу — 14 тысяч 006 голосов.

В десятку лидеров по числу голосов вошли:

  • Медербек Саккараев — 11 тысяч 808 голосов,
  • Акылбек Тумонбаев — 11 тысяч 994 голоса,
  • Куванышбек Конгантиев — 11 тысяч 971 голос,
  • Болотбек Борбиев — 11 тысяч 660 голосов,
  • Курманкул Зулушев — 11 тысяч 598 голосов.

Данные являются предварительными.
Ссылка: https://24.kg/vlast/352885/
просмотров: 680
Версия для печати
Материалы по теме
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 15
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 14
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 13
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 12
Кто из женщин станет депутатом Жогорку Кенеша. Предварительные итоги
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 11
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 10
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 9
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 8
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 7
Популярные новости
Москва упростит условия для мигрантов из&nbsp;КР: Дмитрий Песков озвучил детали Москва упростит условия для мигрантов из КР: Дмитрий Песков озвучил детали
Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в&nbsp;Кыргызстане Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в Кыргызстане
Мэр Бишкека устроил разнос в&nbsp;автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать Мэр Бишкека устроил разнос в автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать
Предварительные итоги выборов в&nbsp;ЖК: полный список с&nbsp;1-го по&nbsp;15-й округ Предварительные итоги выборов в ЖК: полный список с 1-го по 15-й округ
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
30 ноября, воскресенье
22:38
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 15 Итоги голосования по многомандатному избирательному окр...
22:38
Кто станет депутатом — предварительный список из 90 кандидатов в Жогорку Кенеш
22:36
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 14
22:32
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 13
22:23
Топ-10 кандидатов в депутаты, получивших больше всего голосов