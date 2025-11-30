Топ-10 кандидатов в депутаты, получивших больше всего голосов

Согласно опубликованным данным Центризбиркома, на данный момент в ТОП-10 кандидатов, набравших больше всего голосов, входят:

Лидирует Шаирбек Ташиев — за него отдали 20 тысяч 216 голосов.

На втором месте — Бектыбек Сыдыков с результатом 17 тысяч 185 голосов.

Третье место занимает Дастан Бекешев, набравший 14 тысяч 706 голосов.

В пятерку также входят:

Бекмырза Чолпонбай уулу — 14 тысяч 662 голоса,

Нурланбек Тургунбек уулу — 14 тысяч 006 голосов.

В десятку лидеров по числу голосов вошли:

Медербек Саккараев — 11 тысяч 808 голосов,

Акылбек Тумонбаев — 11 тысяч 994 голоса,

Куванышбек Конгантиев — 11 тысяч 971 голос,

Болотбек Борбиев — 11 тысяч 660 голосов,

Курманкул Зулушев — 11 тысяч 598 голосов.

Данные являются предварительными.