Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 1

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 1.
Согласно сведениям комиссии, голоса распределились следующим образом:
Лидеры округа:
- Айдарова Айгүл Абдисаламовна — 145 голосов (33,72 процента);
- Жусупов Аширбай Бапович — 34 голоса (7,91 процента);
- Салимбеков Кенжебек Салимбекович — 10 голосов (2,33 процента).
Всего в округе баллотировались восемь кандидатов. Предварительные данные продолжают уточняться по мере поступления обновленной информации из Центризбиркома.
№1 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
АЖИБАЕВ ЧЫНГЫЗ ИЛЬЯСКОЖОЕВИЧ
9 221
18,78
2
ЖОРОЕВ ИСМАНАЛИ ЭГЕМБЕРДИЕВИЧ
7 685
15,65
3
ТАЛИЕВА КАМИЛА АБДЫРАЗАКОВНА
4 877
9,93
4
ИСАЕВ АБДИКАСЫТ АБДУЛАКИМОВИЧ
4 370
8,90
5
НАБИЕВА АСЕЛЬ БУРХАНОВНА
3 229
6,58
6
ЖУСУПОВ АШИРБАЙ БАПОВИЧ
2 934
5,98
7
ТЕМИРБАЕВА МИРГУЛ ОМУРЗАКОВНА
2 937
5,98
8
АХМЕДОВ КАНАТБЕК АБДУРАШИДОВИЧ
2 556
5,21
9
АЙДАРОВА АЙГҮЛ АБДИСАЛАМОВНА
2 277
4,64
10
ДЫЙКАНОВ МАКСАТБЕК ДЫЙКАНОВИЧ
1 914
3,90
11
ТАГАЕВ МИРЛАН КОНУРОВИЧ
1 809
3,68
12
УРАИМОВ АЛИХАН УРАИМОВИЧ
1 380
2,81
13
ТОКТОРОВ БАКТЫЯР АБДИНАБИЕВИЧ
1 311
2,67
14
САЛИМБЕКОВ КЕНЖЕБЕК САЛИМБЕКОВИЧ
856
1,74
15
КАЛАНДАРОВ ЗАРИПБЕК КАБЫЛБАЕВИЧ
628
1,28
16
КАРАЗАКОВ ЖУНУСБЕК АБДИРАШИТОВИЧ
488
0,99
17
Против всех
319
0,65
18
ДУУЛАТОВА САЙРАГҮЛ САДЫКОВНА
310
0,63