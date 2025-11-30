Президент Кыргызстана Садыр Жапаров с супругой проголосовали на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша.

По словам главы государства, это особенное голосование, поскольку весь процесс автоматизирован, человеческий фактор исключен.

«Раньше бюллетени развозили вручную, оставляли по 50-100 лишних на каждом участке, для кандидатов делали отметки. Сейчас такого нет, все компьютеризировано. У меня весь процесс занял около пяти минут — зашел, получил бюллетень, проголосовал. Почему мы пошли на такие реформы? Как все помнят, в республике трижды были перевороты и все по причине выборов — президентских или парламентских», — сказал Садыр Жапаров.

Он выразил надежду, что явка в этой избирательной кампании будет выше, чем обычно благодаря дистанционному голосованию, и призвал граждан активно голосовать.

Садыр Жапаров признал, что все еще остается одна проблема — подкуп/продажа голосов.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша начались сегодня в 8.00 по бишкекскому времени. Всего в списке избирателей 4 миллиона 294 тысячи 243 гражданина.

В республике открыты 2 тысячи 492 избирательных участка. Еще 100 участков работают за рубежом.

Голосование продлится до 20.00. Предварительные результаты станут известны практически сразу после его завершения.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.