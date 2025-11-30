Выборы Жогорку Кенеша. За рубежом открылось 40 избирательных участков

На 10.00 по бишкекскому времени за пределами Кыргызской Республики проходит голосование в 40 избирательных участках, образованных в России, Японии, Корее, Китае, Малайзии, Монголии, Казахстане, Индии, Туркменистане, Таджикистане, Узбекистане и Пакистане. Об этом сообщил МИД КР.

По последним данным, количество проголосовавших за рубежом граждан Кыргызской Республики составило 1 тысячу 559.

Напоминаем, за рубежом образовано 100 избирательных участков в 89 городах 34 государств. С учетом разницы во времени в других загранучреждениях КР голосование начнется позже.

Последним голосование завершит избирательный участок в городе Сан-Франциско, США (в 10.00 1 декабря по бишкекскому времени).