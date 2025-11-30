Тынчтык Шайназаров: Голосование должно пройти спокойно и организованно

В Кыргызстане в 8.00 начали работу 2 тысячи 492 избирательных участка. Кроме того, открыты 27 участков дистанционного голосования и 100 избирательных участков за рубежом, заявил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) КР Тынчтык Шайназаров.

Фото ЦИК КР. Глава Центризбиркома Тынчтык Шайназаров

Новый формат: дистанционное голосование

Он подчеркнул, что в стране впервые на выборах применяется дистанционное голосование. Этот формат обеспечивает максимально широкий доступ граждан к избирательному процессу без необходимости предварительной подачи заявления.

27 участков дистанционного голосования расположены в местах массового скопления и временного пребывания людей: на крупных рынках, в торговых центрах, в медицинских учреждениях, а также в удаленных и труднодоступных районах, включая такие объекты, как Кумтор, Кара-Кече, Джеруй и Бозымчак.

По словам главы ЦИК КР, такой подход позволяет избирателям, находящимся в дороге, на работе, на лечении или на службе, реализовать свое право на участие в голосовании, что является значимым шагом в сторону повышения доступности и инклюзивности избирательного процесса.

Ход голосования и статистика

По данным ЦИК КР, в окончательный список избирателей включены 4 миллиона 294 тысячи 243 гражданина.

Голосование за рубежом уже идет: первыми начали работу участки на Дальнем Востоке Российской Федерации, затем — в странах Восточной Азии (Японии, Республике Корея, Китае, Малайзии и Монголии). В странах Северной Америки участки откроются с задержкой до 14 часов позже бишкекского времени.

Накануне, 29 ноября, прошло голосование вне помещений для граждан, которые не могли прийти на участок по уважительным причинам. Подано 10 тысяч 335 заявлений, и 9 тысяч 318 избирателей проголосовали вне помещения.

В досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша по 30 многомандатным избирательным округам участвуют 460 кандидатов: 271 мужчина и 189 женщин.

Избирательные участки закроются в 20.00 по местному времени.

Тынчтык Шайназаров призвал избирателей воспользоваться своим конституционным правом: «Пусть сегодняшний день пройдет спокойно, организованно и станет подтверждением стремления народа Кыргызстана к открытому и ответственному выбору».

ЦИК будет регулярно информировать общественность о ходе голосования, представляя данные о явке каждые два часа.