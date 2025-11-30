Выборы депутатов ЖК. В Бишкеке первые избиратели уже голосуют

В Кыргызстане проходит голосование на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша.
На участке № 1361 (Аламединский избирательный округ) первый избиратель появился в 8.10.
«Радует, что у нас такие ответственные граждане», — заметили члены УИК.
Избиратель быстро прошел идентификацию и отправил бюллетень в автоматически считывающую урну, бюллетень АСУ «приняла» со второго раза.
Одна избирательница, проживающая в границах своего округа, решила прийти на ближайший УИК. «Прошлые выборы я пропустила из-за болезни, сегодня решила проголосовать, но сказали ехать по месту прописки. Придется ехать», — заметила женщина.
При этом в пределах своего избирательного округа избиратель может отдать свой голос только на участке по адресу постоянной регистрации.
Голосовать на другом участке внутри того же округа невозможно.
На участке № 1362 (Свердловский избирательный округ) к 8.40 проголосовало 11 человек, один из них — житель Нарынской области — дистанционно.