Власть

Выборы депутатов ЖК. В Бишкеке первые избиратели уже голосуют

В Кыргызстане проходит голосование на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша.

На участке № 1361 (Аламединский избирательный округ) первый избиратель появился в 8.10.

«Радует, что у нас такие ответственные граждане», — заметили члены УИК.

Избиратель быстро прошел идентификацию и отправил бюллетень в автоматически считывающую урну, бюллетень АСУ «приняла» со второго раза.

На участке № 1318 (Свердловский избирательный округ) в 8.20 уже несколько человек пришли, чтобы проголосовать.

Одна избирательница, проживающая в границах своего округа, решила прийти на ближайший УИК. «Прошлые выборы я пропустила из-за болезни, сегодня решила проголосовать, но сказали ехать по месту прописки. Придется ехать», — заметила женщина.

Напомним, в соответствии с новыми изменениями в избирательное законодательство каждый гражданин через систему онлайн-идентификации получает право проголосовать на любом избирательном участке за пределами своего округа.

Дистанционное голосование — это возможность проголосовать на ближайшем избирательном участке в случае, если у человека нет возможности сделать это на участке по адресу постоянной регистрации.

При этом в пределах своего избирательного округа избиратель может отдать свой голос только на участке по адресу постоянной регистрации.

Голосовать на другом участке внутри того же округа невозможно.

На участке № 1362 (Свердловский избирательный округ) к 8.40 проголосовало 11 человек, один из них — житель Нарынской области — дистанционно.

На участках дежурят медики, пожарные, электрики, сотрудники милиции. Процесс мониторят наблюдатели. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/352781/
