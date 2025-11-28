Кабмин обновил порядок расчета и уплаты сбора за лицензии на недропользование

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление, которым утверждены ставки сбора за право пользования недрами и порядок расчета, уплаты и взыскания задолженности по этому сбору.

Изменения связаны с нормами Кодекса о неналоговых доходах и направлены на уточнение механизма взимания платежей с владельцев лицензий на пользование недрами.

Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора поручено в течение месяца передать в Государственную налоговую службу список всех плательщиков сбора по состоянию на 31 декабря 2025 года — с указанием их задолженности, переплат и суммы обязательств за 2025 год.

Контроль за исполнением постановления возложен на управление по контролю за исполнением решений президента и кабмина.

Документ вступит в силу через десять дней.