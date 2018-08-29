В Германии вновь построят Берлинскую стену

В центре немецкой столицы построят копию Берлинской стены, которая разделяла ФРГ и ГДР с 1961 по 1989 годы. Об этом сообщило AP.

По данным агентства, арт-объект планирует возвести группа художников. Проект стартует в середине октября и продлится четыре недели.

Вход на выставку будет стоить 15 евро ($17,5). По данным ее организаторов, они рассчитывают на 1,5–3 тысячи посетителей в день.

При входе в зону, обнесенную Берлинской стеной, посетителям придется обменять смартфоны на телефоны с индивидуальными экскурсионными маршрутами, которые будут включать просмотр документальных фильмов, посещение выставок и концертов.

По словам создателей арт-проекта, они хотят, чтобы посетители пережили путешествие в другую страну и поняли, что значит терять чувство свободы.