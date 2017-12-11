Полиция Берлина не задержала кидавших яйца в Аскара Акаева

В МИД Кыргызстана рассказали ИА «24.kg» подробности встречи экс-президента Аскара Акаева с соотечественниками в Берлине. Отметим, бывшего главу государства, свергнутого 24 марта 2005 года, на мероприятии закидали яйцами, а его дочь Бермет поругалась и чуть не подралась с одним из его участников.

По информации МИД, общественное объединение Kyrgyz Club-Germany во главе с Бакытом Кобегеновым планировало организовать встречу Аскара Акаева с гражданами Кыргызстана, проживающими в Берлине.

«Бакыт Кобегенов трижды предпринимал попытки организовать встречу с Акаевым. Однако администрации Российского дома науки и культуры в Берлине и двух гостиниц, куда он обращался, отказались предоставлять помещение. В итоге запланированная встреча не состоялась, однако имел место краткий контакт Аскара Акаева с небольшим числом соотечественников, в ходе которого некоторые присутствующие начали высказывать критические замечания в его адрес. Один из них закидал бывшего президента яйцами, что привело к его потасовке с Бермет Акаевой», — пояснили в МИД КР.

После инцидента сотрудники немецкой полиции потребовали собравшихся разойтись. Никого в результате инцидента не задержали.