Бытовая техника LG Electronics на IFA 2017

Стиральная машина с двойной загрузкой, паровой шкаф, голосовое управление техникой, холодильник со стеклянной дверцей

На всемирной выставке IFA 2017 в Берлине компания LG Electronics представила широкую линейку продуктов бытовой техники. В этом году основными представителями станут холодильник LG InstaView Door-in-Door, расширенный модельный ряд стиральных машин LG TWINWash с двойным барабаном, паровой шкаф LG Styler, обновленная сушильная машина.

Также на выставке презентованы новые достижения в разработке технологий «умного» дома от LG Electronics с возможностью голосового управления и роботы для помощи пассажирам в аэропорту.

Главное преимущество стиральной машины LG TWINWash — это возможность запускать два цикла стирки одновременно. В этом году расширенная линейка стиральных машин с двойным барабаном предлагает модели разных размеров — от 24 дюймов до 27. Теперь инновационная стиральная машина, выполненная в футуристичном дизайне, доступна для потребителей в самых разных габаритах.

Все обновленные модели поддерживаются технологией быстрой стирки TurboWash и функцией пара TrueSteam, которой в этом году уделено значительное внимание во всей линейке бытовой техники LG.

Компания LG Electronics за годы использования технологии пара TrueSteam собирает свой опыт и использует его при разработке других продуктов.

Также на IFA 2017 были представлены продукты для полного цикла ухода за одеждой — сушильная машина LG New Classic Dryer и паровой шкаф LG Styler, использующие технологию горячего пара TrueSteam для идеальной очистки, придания свежести одежде, уничтожения аллергенов и разглаживания складок на одежде. Последнее стало возможным благодаря функции Moving Hanger, когда Styler аккуратно встряхивает одежду для избавления от помятостей.

Кроме обновленных модельных линеек бытовой техники, LG презентовала и новые способы управления домашними устройствами. Новые версии приложения Google Assistant позволяют контролировать технику LG посредством беспроводной связи с LG SmartThinQ. Голосовое управление доступно почти ко всей современной технике LG — следить за процессом стирки, глажки одежды или громкости музыки стало гораздо проще.

О компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution

Компания LG Electronics Home Appliance & Air Solution является мировым лидером в области бытовой техники, кондиционирования воздуха и систем поддержания качества воздуха.

Компания создает комплексные решения для дома, используя свои лидирующие в отрасли ключевые технологии. LG стремится сделать жизнь лучше для потребителей во всем мире благодаря своим тщательно разрабатываемым продуктам, включая холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины, технику для кухни, пылесосы, встраиваемую технику, кондиционеры, воздухоочистители и воздухоосушители.

Все вместе эти продукты обеспечивают повышенное удобство, превосходную работу, большую экономию и существенную пользу для здоровья. Дополнительную информацию можно найти на www.LG.kz

LG в Интернете: http://www.lg.kz, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Twitter, You Tube, блог компании.